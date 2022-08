Dica: tire apontamentos com o gravador das Notas no iPhone

O ecossistema da Apple conta, há muitos anos, com a aplicação Notas. Por ser de utilização muito simples, poucos são aqueles que a exploram e retiram dela todas as suas potencialidades. Sabia que é possível transcrever texto através desta app do iPhone, utilizando o gravador de voz?

Siga para o artigo e perceba como!

Conforme já vimos, a o Android tem perdido utilizadores para o iPhone, estando este a ganhar muitos adeptos. Além dos utilizadores novos que poderão não reconhecer as potencialidades do iOS, poucos são aqueles que chegaram há mais tempo e as sabem aproveitar.

A aplicação Notas, por exemplo, permite um sem número de coisas que os utilizadores, por norma, desconhecem. Desde proteger as suas notas com uma palavra-passe e digitalizar um documento através da app, até mencionar outros utilizadores.

Desta vez, mostramos-lhe como pode transcrever aquilo que está a ser dito sem precisar de escrever a correr o que vai ouvindo, através do gravador de voz. Esta funcionalidade poderá dar-lhe muito jeito para utilizar durante aulas ou reuniões e palestras.

A app Notas no iPhone transcreve por si

Entre na aplicação Notas e clique no botão que se encontra no canto inferior direito, por forma a começar uma nota nova.

Depois de a nota em branco abrir, olhe para o teclado e procure pelo Microfone, no canto inferior direito, a par das definições do teclado e da alteração de idioma.

Caso seja para gravar algo que vai dizer, fale e observe a transcrição a ser feita automaticamente. Se pretender gravar uma palestra ou reunião, pouse o seu smartphone e deixe que a aplicação faça o seu trabalho.

Para voltar ao teclado, clique no ícone no canto inferior direito e retome a escrita.

Clicando em Ok, no canto superior direito, guarda a nota na aplicação, como acontece normalmente.