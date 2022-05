Ao longo dos anos, a Microsoft tem mudado a forma como faz o Windows chegar aos seus utilizadores. Depois de muitos anos a disponibilizar cópias físicas, quer em disquetes, CDs e DVDs, mudou e virou-se para a Internet.

Tudo está mais simples e rapidamente chegamos às cópias que queremos descarregando-as da Internet. Ainda assim, num espírito provavelmente saudosista, a Microsoft trouxe agora uma novidade. O Windows 11 está disponível em formato físico e qualquer um pode comprar.

Desde o lançamento do Windows 11 que a Microsoft oferece aos utilizadores a atualização para a nova versão do sistema operativo. Esta garante as mais recentes novidades, sem que os utilizadores deste sistema tenham de despender um único cêntimo nesta atualização.

Se até agora era possível comprar licenças para ativar qualquer cópia que fosse instalada em máquinas novas, a Microsoft apresentou uma novidade. Pode já ser comprada uma versão do Windows 11, com suporte físico e que pode ser usada várias vezes.

Por agora a Microsoft disponibiliza o pacote completo, com uma caixa igual à que era padrão para este sistema. A diferença é que em vez do DVD, tem dentro uma pen USB onde o utilizador encontra tudo o que precisa para instalar o Windows 11.

Disponível por agora na cadeia americana Best Buy, está disponível nas versões Home e Pro. O preço também foi já conhecido para cada uma destas cópias, custando a versão base 139,99 dólares e a versão Pro atinge os 199,99 dólares.

Ao contrário de outras edições que foram lançadas, esta parece primar pela simplicidade e pela descrição. Usa as cores do Windows 11 e do logótipo que foi criado para esta versão. Dentro temos acesso a uma pen USB e uma chave de ativação para um PC.

Apesar de não ser a forma mais prática de ter acesso ao Windows 11, é certamente uma das mais interessantes. Deverá ser uma versão dedicada a colecionadores e que em breve deverá valer muito mais do que o que os utilizadores pagarem por ela. Para a Microsoft, é o regresso às suas origens e ao que muitas vezes colocou no mercado.