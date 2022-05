Menores na China estão agora proibidos de ver streamers após as 22h

Não é novidade para ninguém que a China adota e implementa algumas medidas mais restritivas e rígidas em diversas áreas, nomeadamente aquelas que estão direta ou indiretamente relacionadas com o mundo tecnológico.

Neste sentido, o país asiático anunciou novas restrições, nas quais proíbe agora os menores de idade de verem conteúdos transmitidos por streamers após as 22 horas.

China proíbe menores de verem streamers após as 22h

Não é a primeira vez que a China implementa medidas mais apertadas, nomeadamente no que respeita ao acesso dos mais novos às tecnologias. No ano passado, por exemplo, o país limitou as crianças a poderem jogar apenas durante um total de 3 horas por semana como forma de combater o vício e a dependência destes nos jogos eletrónicos.

Mas há agora mais novidades pois a China anunciou novas restrições, relacionadas com os mais novos e com o mundo tecnológico, no passado fim-de-semana. De acordo com as informações, a Administração Nacional de Rádio e Televisão (ANRT) proibiu os menores chineses a verem conteúdos transmitidos por streamers de videojogos a partir das 22h. Para além disso é ainda referido que os jovens não podem gastar dinheiro nessas plataformas de transmissão.

Assim, e para que isso seja possível de monitorizar, é referido que todas as contas devem ser verificadas. Além disso, as contas que não aceitarem este requisito, serão banidas automaticamente, não permitindo ainda o upload do conteúdo.

Segundo os detalhes, as plataformas afetadas são a Bilibili, Huya e a Douyu da Tencent, que são no fundo 'versões' chinesas de plataformas como o YouTube e o Twitch.

De acordo com a ANRT:

As plataformas devem reforçar o controlo para evitar que os utilizadores menores de idade forneçam informações a streamers ao vivo ou tornem-se streamers sem o consentimento de um responsável.

Os utilizadores com menor de 18 anos não podem pagar aos streamers e as contas de crianças vão então ver todas as transmissões bloqueadas após as 22h.

Recentemente também informámos que a China pretende controlar os ganhos dos streamers, tal como pode ler aqui.