Gráfica Intel Arc A370M bate a Nvidia Geforce RTX 3050 mobile em testes

Estamos cada vez mais próximos do tão aguardado lançamento da nova linha de placas gráficas da Intel. Se até aqui a gigante norte-americana era a líder isolada no que respeita aos processadores, com as novidades que estão a chegar, a fabricante poderá também brilhar no segmento das GPUs.

De acordo com as informações recentes, o modelo Intel Arc A370M consegue ser ligeiramente mais rápido do que a rival GeForce RTX 3050 mobile da Nvidia.

Tal como já aqui referimos, as novas linhas de placas gráficas Arc Alchemist da Intel estão quase a chegar. No entanto, se anteriormente se acreditava que os modelos Arc A350M e A370M já teriam sido lançados, as recentes informações mostram que, afinal, estas GPUs podem apenas chegar no final do segundo trimestre ou início do terceiro trimestre.

Mas, seja como for, as expetativas sobre estes produtos estão altas, e os entusiastas deste setor estão ansiosos para ver o que a fabricante tem preparado para este mercado.

Intel Arc A370M vai competir com a RTX 3050 mobile

Enquanto as placas gráficas da Intel não chegam, vão sendo divulgados os resultados de vários testes de benchmark que dão aos consumidores uma ideia próxima daquilo que será o potencial da linha Arc Alchemist. Como tal, nesta segunda-feira (9), o canal PCWorld divulgou os resultados de testes realizados em computadores portáteis com o modelo de chip gráfico Intel Arc A370M. Estes testes terão sido realizados nas instalações da própria fabricante.

Assim, de acordo com os resultados, a placa gráfica da Intel apresenta um desempenho ligeiramente superior à GeForce RTX 3050 mobile da Nvidia, sendo cerca de 15% mais rápida. Num dos testes com o 3DMark Time Spy, a GPU Arc A370M obteve 4.405 pontos, contra 3.772 conseguidos por um HP Spectre x360 16 e 4.396 obtidos por um Asus Vivobook Pro 15 OLED, ambos com a placa gráfica GeForce RTX 3050.

No gráfico podemos ainda comprovar que o desempenho do Intel Arc A370M é maior que o dobro de um portátil com os chips integrados Iris Xe da mesma empresa.

Foram também realizados testes com a execução de vários jogos, como o Final Fantasy XIV: Endwalker; Shadow of the Tomb Raider, com uma média de 59 FPS e o Metro Exodus Enhanced Edition, com uma média de 19 FPS.

Estes detalhes são assim mais uma forma de espicaçar a curiosidade de todos os que gostam e acompanham o segmento hardware, mas em especial para quem pondera passar a ser utilizador da nova linha de gráficas Intel Arc Alchemist.