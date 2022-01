Se olharmos ao Windows 11, temos novidades bem visíveis e que são úteis para os utilizadores. O novo Menu Iniciar é o que mais se destaca, mas há espaço para outras novidades, como os widgets, que trazem informação adicional.

Estes estão por agora nas mãos da Microsoft, mas em breve parece haver uma novidade importante. Estes vão passar a poder ser criados por programadores e vão estar acessíveis pela loja da Microsoft. Isso ficou agora claro com uma informação descoberta.

Presente há já algum tempo no Windows 11 e no Windows 10, os widgets parecem não estar a cativar os utilizadores destes sistemas. Acabam por ser desativados ou escondidos, não tendo assim a importância e a utilidade que a Microsoft planeou para estas propostas.

Do que os utilizadores revelam, o pouco interesse está na informação aqui apresentada e que entendem não ser útil. O que a maioria quer é ter liberdade para escolher o que pretendem e ter acesso a widgets de terceiros, com informação mais interessante.

Information about third party widgets, publishing widgets and more. Looks like Microsoft is soon going to announce third party widgets officially.#Windows11 pic.twitter.com/ASRD98IMI6