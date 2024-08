PowerToys do Windows vão ter ferramenta para ajudar quem trabalha com muitas apps

Os PowerToys são um conjunto de ferramentas que podemos usar no Windows, para o elevar ainda mais e ajudar a retirar o máximo deste sistema. A mais recente novidade, os Workspaces, será perfeita para poupar tempo a todos os que precisam de abrir muitas apps ao mesmo tempo, arrumando-as segundo o definido pelo utilizador.

A Microsoft trabalha em novas funcionalidades para o seu pacote de ferramentas PowerToys do Windows e agora revelou o Workspaces. Este que iniciará uma coleção de aplicações e vai organizá-las automaticamente num layout personalizado para o monitor e área de trabalho de cada um.

O PowerToys Workspaces permitirá que o utilizador crie layouts de aplicações que podem ser guardados num atalho. Este será usado para iniciar automaticamente todas as aplicações e colocá-las nos ecrãs respetivos. Suporta vários monitores e pode criar vários layouts de aplicações para diferentes tarefas.

Demo'ed today in the Windows Developer Chat, PowerToys Workspaces coming in 0.84. (slides called it App Layouts). Create workspaces for each of your workflows and with a single click, get back to being productive with everything back to how you configured it.