Dica: onde deixou o carro estacionado? O Waze pode ajudar a encontrar

Sendo uma das apps mais usadas pelos condutores, o Waze tem um conjunto de ferramentas úteis para os ajudar. Estas nem sempre são visíveis e acessíveis, mas quem as conhece certamente que as explora ao máximo. Uma dessas é uma ajuda importante para saber onde estacionou o carro. Descubra como pode usá-la.

Mais do que saber o caminho a seguir ou se o trânsito está presente nesse trajeto, o Waze tem também um conjunto de ferramentas úteis e muito práticas. Uma destas está focada no estacionamento e pode ajudar os condutores a saber onde deixaram o carro.

Onde deixou o carro estacionado?

Para poder usar esta ferramenta só tem de executar um passo quando estacionar o seu carro. Bastará carregar no ponto do marcador, para assim abrir um menu adicional que está presente. É neste menu que pode escolher a opção que vai usar.

Para aceder devem carregar nos 3 pontos que está presente nessa interface, junto ao ponto que escolheram. Aí dentro podem abrir outro menu, que dará 2 novas opções. A que procura é a designada por "Marcar local de estacionamento". No final vão ver um novo ícone nesse ponto do Waze, marcado com um carro estacionado.

O Waze pode ajudar a encontrar

Para poder retornar a esse ponto e assim saber onde deixou o carro estacionado, deve procurar no mapa por esse novo ponto. Bastará seguir o mapa para navegar para esse ponto e assim encontrar onde deixaram o carro antes.

Mais uma vez pode também carregar no ponto para ver surgir um menu, onde vão ter várias opções. Aqui têm novamente os 3 pontos para ver novas opções. Neste caso vai ter 3 opções, todas associadas ao estacionamento marcado no Waze. Se necessitar, podem escolher "Pré-visualizar local" ou "Remover do mapa".

Esta é uma ajuda que muitos desconheciam e que podem usar para não perder o local onde tem o carro estacionado. Pode usar esta opção no futuro e assim nunca perder o ponto que procura, muitas vezes por simples esquecimento. É também a prova de que o Waze tem ferramentas essenciais, nem sempre à vista de todos.