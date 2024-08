Ensino profissional: cada vez mais uma alternativa ao curso superior

Quando o acesso ao ensino superior não é a primeira opção, optar pela via profissional pode ser o caminho certo para a continuação dos estudos. Conheça de que forma esta pode ser uma saída muito interessante para o mercado de trabalho.

Há muitas vantagens na via profissional

O ensino profissional tem ganho crescente reconhecimento em Portugal como uma alternativa válida e eficaz ao ensino superior tradicional.

Trata-se de um sistema de educação secundária que combina formação teórica com experiência prática em áreas técnicas e tecnológicas. Ao contrário do ensino secundário geral, que se foca em conteúdos académicos e teóricos com vista à entrada no ensino superior, o ensino profissional prepara os estudantes para integrarem diretamente o mercado de trabalho.

Este tipo de ensino é estruturado em ciclos de três anos, nos quais os alunos adquirem competências específicas numa área profissional, tais como gestão, informática, saúde, turismo, indústria, entre outras.

Ao concluir o curso, os alunos obtêm uma dupla certificação: o diploma de conclusão do ensino secundário e uma certificação profissional de nível IV, que é reconhecida pelo mercado de trabalho.

Como aceder ao ensino profissional?

O acesso ao ensino profissional em Portugal é bastante simples e ocorre geralmente após a conclusão do 9.º ano de escolaridade.

Os alunos que optam por esta via podem inscrever-se em cursos profissionais oferecidos por escolas secundárias públicas, escolas profissionais privadas ou centros de formação especializados.

Para se inscrever num curso profissional, o aluno deve seguir os seguintes passos:

Escolher a área de formação: a primeira etapa é decidir a área de formação em que o aluno está interessado. É importante que esta escolha seja baseada nos interesses pessoais, aptidões e nas oportunidades de emprego que a área oferece. Pesquisar cursos e escolas: após escolher a área, o aluno deve pesquisar as escolas que oferecem o curso pretendido. Esta pesquisa pode ser feita através de sites do Ministério da Educação, de conselhos municipais ou diretamente junto das escolas e centros de formação. Inscrição e candidatura: o processo de inscrição varia consoante a escola ou centro de formação. Geralmente, exige-se o preenchimento de um formulário de inscrição, a apresentação de documentos como o certificado de habilitações, e em alguns casos, pode ser necessário realizar uma entrevista ou prova de acesso. Início do curso: uma vez aceite, o aluno inicia o curso no início do ano letivo, tal como os alunos do ensino secundário geral. O percurso formativo inclui componentes teóricas, práticas em oficinas ou laboratórios, e, frequentemente, estágios em empresas, que são uma parte fundamental da formação profissional.

Saídas profissionais e benefícios

Uma das maiores vantagens do ensino profissional é a sua forte ligação ao mercado de trabalho. Os cursos são desenhados em parceria com empresas e organizações do setor económico correspondente, garantindo que os alunos adquirem as competências que são realmente valorizadas pelos empregadores.

Empregabilidade (quase) imediata: os alunos que completam um curso profissional estão bem preparados para ingressar no mercado de trabalho logo após a conclusão do curso. As taxas de empregabilidade dos alunos tendem a ser altas, especialmente em áreas onde há uma procura significativa por trabalhadores qualificados, como tecnologias da informação, saúde, indústria e turismo.

Estágios profissionais: os cursos profissionais incluem estágios em empresas, que não só permitem aos alunos aplicar os conhecimentos adquiridos em contexto real, mas também facilitam a entrada no mercado de trabalho. Muitos alunos conseguem o seu primeiro emprego através dos estágios realizados durante o curso.

Continuação dos estudos: embora o ensino profissional seja uma alternativa ao ensino superior, não exclui a possibilidade de prosseguir estudos. Os alunos que concluem um curso profissional podem candidatar-se ao ensino superior, seja através de exames nacionais ou de provas específicas de acesso para cursos superiores de curta duração (Cursos Técnicos Superiores Profissionais - CTeSP) e licenciaturas.

Empreendedorismo: os cursos profissionais preparam também os alunos para serem empreendedores, fornecendo-lhes as competências necessárias para iniciar o seu próprio negócio. Áreas como a gestão, hotelaria e informática são particularmente propícias ao empreendedorismo.

Salários competitivos: em muitas áreas, os profissionais formados no ensino profissional têm salários iniciais competitivos, especialmente em setores onde há uma carência de mão de obra qualificada. Além disso, a formação prática e a experiência adquirida em estágio permitem um rápido crescimento na carreira.

Desta forma, o ensino profissional em Portugal oferece uma alternativa prática e orientada para o mercado de trabalho, sendo uma excelente opção para jovens que desejam adquirir competências técnicas e entrar rapidamente no mercado de trabalho.

Este pode muito bem ser o primeiro passo para uma carreira gratificante e bem-sucedida.