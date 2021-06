Possíveis imagens do Windows 11 Pro são divulgadas online

É cada vez mais forte a possibilidade de a Microsoft estar a preparar um novo sistema operativo. Aquele que, provavelmente, será o Windows 11, começa a ganhar forma e a tornar-se numa hipótese mais real.

Neste sentido, as últimas informações indicam que foram agora divulgadas imagens que pertencem ao sistema operativo Windows 11 Pro.

O mundo aguarda por novidades do próximo sistema operativo da Microsoft. Na Build deste ano, o CEO Satya Nadella indicou que a empresa está a preparar grandes novidades para o Windows que podem ser reveladas já no dia 24 de junho.

Portanto, os rumores adensam-se para que as surpresas estejam relacionadas com o possível Windows 11. Além disso, a Microsoft já bloqueou builds para que nada fosse revelado antes do tempo. Mas parece que há algo que pode não ter ficado no segredo dos deuses.

Reveladas imagens do possível Windows 11 Pro

Há agora mais um fator a fortalecer a teoria de que a empresa de Redmond prepara um novo SO. Algumas imagens do possível Windows 11 Pro foram agora reveladas na plataforma chinesa Baidu.

Um dos pontos em que se repara de imediato numa novidade é o seu design. E, tal como as imagens sugerem, a aparência deste suposto Windows 11 Pro é bastante semelhante ao Windows 10X, cancelado pela Microsoft.

No fundo dá a ideia de que este formato foi pensado sobretudo para funcionar em dispositivos móveis e não tanto para PCs. Tal é possível perceber essencialmente pela disposição e localização das ferramentas na barra inferior.

Nas imagens também se pode ver a inscrição do nome Windows 11 Pro. Este detalhe sugere que a empresa vai então manter as versões Home, sobretudo para uso doméstico, e Pro, pensado para uso profissional.

Também o site The Verge revelou algumas imagens que partilhou na rede social Twitter:

Com mais estes reforços, resta-nos realmente então aguardar pelas informações oficiais por parte da Microsoft. E, quem sabe, na próxima semana já ficaremos a conhecer o sucessor do Windows 10.