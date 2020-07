é sempre na segunda terça-feira de cada mês que a Microsoft lança as suas correções de segurança. Não se limitam ao Windows, mas cobrem outras propostas de software que necessitam de atualizações e de melhorias de segurança.

Este mês não é diferente e a gigante do software já disponibilizou as novas versões para o software. A Patch Tuesday trouxe muitas correções que deve instalar imediatamente para estar mais protegido contra todas as ameaças de segurança.

Chegou a Patch Tuesday de julho e as suas correções

A lista de correções que foram lançadas este mês é grande e cobre 13 produtos da Microsoft. Ao todo são 123 situações concretas e que devem ser corrigidas de imediato, por terem um grau de severidade elevado.

Outra informação importante, segundo a Microsoft revelou, está no facto de nenhuma destas falhas estar a ser ativamente explorada. Isto não significa que não possa no futuro passar a ser usado para atacar os utilizadores.

123 falhas de segurança no Windows e outras apps

A mais relevante destas falhas, com uma pontuação de 10 em 10 está no Windows Server e afeta o serviço de DNS. Esta falha, descoberta pela Check Point, tem já 17 anos e pode ser explorada para criar malware que se propaga de forma automática.

Nesta Patch Tuesday há ainda vários casos de execução remota de código aleatório, que abre assim a porta aos atacantes. Nesta situação temos apps como o Word, o Excel, o próprio Windows, o Outlook ou o SharePoint. Existem, no entanto, outras falhas cobertas nesta atualização.

Microsoft recomenda a sua instalação imediata

Não se conhecem para já problemas que esta atualização traga para os utilizadores, sendo no entanto ainda muito cedo para qualquer avaliação. No passado surgiram igualmente problemas ao fim de alguns dias, alguns complexos e que causam situações anormais ais utilizadores.

Dada a importância destas correções da Microsoft para a Patch Tuesday, é imperativo e urgente que sejam instaladas. São a forma de manter os produtos atualizadores e sem problemas de segurança, não se limitando ao Windows e indo a outras aplicações.