O Google Maps está constantemente a procurar formas de melhorar o seu serviço. Para além da melhoria na interface, procura também otimizar o serviço e as diferentes componentes.

É por isso que tem agora uma novidade importante que pode ser usada no dia a dia. Quer dar aos utilizadores uma maior precisão e para isso vai usar uma melhoria recente. O Live View vai poder ajudar o GPS na localização dos utilizadores.

Uma novidade essencial do Google Maps

Quanto maior for a precisão da localização dos utilizadores melhor será a utilização do Google Maps. Esta componente é essencial para usar este serviço de mapas e assim ajudar os utilizadores nas suas viagens no dia a dia.

Nem sempre o GPS consegue ser usado corretamente, em especial em ambientes urbanos e com muitos prédios. Para compensar estas falhas, a Google resolveu recorrer ao seu serviço Live Maps e assim detetar a posição do utilizador.

Localização com muito maior precisão

Ao clicar na sua localização do mapa o utilizador tem agora uma novidade. Aqui passa a estar disponível a opção Calibrar com o Live View, que pode ser usado para ajudar a descobrir a localização do utilizador.

De imediato será ligada a câmara e o Maps irá tentar descobrir onde o utilizador está. Vai ler os pontos e as imagens que estão à sua volta, para assim conseguir obter essa informação útil para o utilizador. Após ler esses pontos, o mapa será mostrado com uma indicação de posição de elevada precisão.

O Live View é essencial nesta novidade

Posteriormente, e caso não seja possível encontrar a localização pelo Live View, o Google Maps vai dar ao utilizador a possibilidade de calibrar da forma tradicional. Será necessário fazer o tradicional 8 com o smartphone para tratar deste ponto.

Esta é mais uma adição importante para o Google Maps e para o que oferece aos utilizadores. Faz uso de toda a informação que a empresa recolheu ao longo dos anos para o seu serviço de mapas em conjunto com a realidade aumentada.