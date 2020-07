No campo das atualizações Android, o assunto tem sido a chegada da EMUI 11 da Huawei. É ainda cedo para haver um plano para esta versão, mas a marca já anunciou que esta chega no início do outono deste ano, provavelmente com o Mate 40.

Com essa versão ainda em planos, o foco volta-se para a versão atual, que está ainda a chegar aos smartphones da Huawei. A marca reformulou a sua agenda e apresentou certamente algumas novidades para alguns modelos. Em Portugal há mais smartphones a receber a EMUI 10.1.

Os planos para as atualizações da EMUI 10 estão definidos pela Huawei há algum tempo. A marca tem nesta nova versão muitas novidades, como a sua assistente pessoal Celia e igualmente as chamadas de vídeo Meetime.

Huawei altera agenda da atualização dos smartphones

Esta tem sido uma versão muito esperada e os modelos que a vão receber estão prontos para a sua chegada. A nova calendarização apresentada nos fóruns da Huawei revelou agora uma agenda final para a chegada desta versão e de todas as novidades reveladas.

Depois dos primeiros modelos já a terem recebidos, como o P30 ou o Mate 30, é agora a linha Mate 20 a estar na lista. Posteriormente vão ser modelos mais antigos a ter acesso a esta nova versão da EMUI 10.1.

A EMUI 10.1 já está disponível em Portugal

Como dissemos antes, a linha Mate 20 da Huawei deverá receber a atualização este mês e a marca já iniciou o processo. Dos testes que o Pplware entretanto realizou, a EMUI 10.1 já está a ser distribuída para estes smartphones. São 4,71 GB e trazem as muitas melhorias desta versão.

Além disso, e a somar às novidades, há ainda as correções de junho do Android. Para testar a disponibilidade desta versão, devem usar a área de atualização do Android ou recorrer à app Suporte da Huawei. No último caso devem depois escolher Atualizar na área Serviços rápidos.

Estas são certamente excelentes novidades para os smartphones da Huawei. A EMUI 10.1 está a chegar e pode em breve ser usada por todos, com as muitas novidades criadas. Se tem um Mate 20, então é hora de procurar e instalar esta nova versão agora disponibilizada.