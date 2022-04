Guarda passwords em editores de texto? Vai receber alertas de segurança no Windows 11

Para além das novidades que foram criadas pela Microsoft, o Windows 11 tem continuado a receber muitas melhorias. Estas elevam o sistema em vários níveis e garantem ao utilizador uma proteção ainda maior.

A prova disso veio com uma revelação recente de mais um lote de novidades para o Windows 11. Uma será focada na segurança e única, garantindo que o utilizador não guarda passwords sem proteção no sistema da Microsoft.

Apesar de ser uma medida e segurança óbvia, muitos ignoram esta ideia. Guardam passwords em claro e dentro de ferramentas tão básicas como o editor de texto. Assim, ficam expostos e sujeitos a problemas de segurança óbvios e claros.

A Microsoft quer acabar com este cenário no Windows 11 e irá fazer uso de uma das novidades apresentadas no passado dia 5. Com o SmartScreen do Microsoft Defender será adicionada uma camada de segurança adicional e que quer defender os utilizadores.

Com esta nova funcionalidade, sempre que forem detetadas passwords a serem armazenadas em ficheiros de texto ou similares, será disparado um alarme. Este pretende consciencializar os utilizadores para a falha de segurança que está a ser cometida.

Claro que o SmartScreen pretende ser muito mais e dar muito mais segurança. Irá monitorizar as ações do utilizador e garantir que este não coloca a sua password em sites pouco confiável e em apps que não tenham um grau elevado de reputação.

Esta nova funcionalidade da Microsoft será também responsável por encaminhar o utilizador para ajudas em caso de problemas. Se detetar que a password deste está comprometida, terá tudo o que é necessário para fazer a sua mudança.

O SmartScreen, e muitas mais novidades, chegam em breve e vão aumentar ainda mais a segurança do Windows 11 e o utilizador. A Microsoft consegue assim alargar ainda mais o que oferece e garantir um sistema com o máximo da segurança e proteção dos utilizadores.