Tal como várias outras marcas de smartphones, a OPPO também tem procurado acelerar o processo de atualização dos seus smartphones. Com o ColorOS 12, baseado no Android 12, já maduro e em vários dispositivos, é hora de o alargar ao resto das gamas.

A marca revelou agora os seus planos para os próximos tempos, mostrando assim quais os smartphones que recebem esta nova versão. Há ainda dados dos que vão receber as versões beta, de avaliação.

Assim que a Google revelou o Android 12 que os planos para a atualização do ColorOS 12 foram traçados. A marca preparou esta nova versão para trazer todas as novidade e melhorias para os seus smartphones.

Claro que há já vários equipamentos receberam esta atualização, mas é hora de a alargar. A lista de novos smartphones foi agora publicada, com datas precisas para a chegada desta nova versão.

O que a OPPO revelou primeiro foram as datas para as próximas atualizações do ColorOS 12 e do Android 12. Esta é a versão final desta nova proposta da marca e que traz muitas novidades.

A partir de 25 de abril:

Find X2

Reno4 Pro

Reno5 Pro 5G

Reno6 Pro 5G

Reno6 Pro 5G Diwali Edition

F17 Pro

F19 Pro

F19 Pro+

A53s 5G

A74 5G

A partir de maio:

Reno7 Pro 5G

A somar a esta lista, a OPPO tem mais uma, focada na versão beta do ColorOS 12. A lista aqui é mais espaçada no tempo e traz mais smartphones para o Android 12.

A partir de 14 de abril:

F17

A partir de 19 de abril:

A53

A partir de 26 de abril:

Reno3 Pro

A partir do mês de maio:

Reno7 5G

Reno 10X Zoom

A76

Tendo a OPPO a boa fama de antecipar estes lançamentos, é normal se estes chegaram aos smartphones antes da data prevista. Ao mesmo tempo, é uma excelente notícia para quem tem smartphones desta marca, que recebe assim o Android 12 e as suas muitas novidades.