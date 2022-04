Com uma oferta muito alargada de filmes e séries, o Netflix consegue propor aos utilizadores os títulos que se adaptam. Usando algoritmos inteligentes, consegue criar perfis bem definidos.

Para melhorar ainda mais esta capacidade, o Netflix tem agora uma novidade muito interessante. Para além do normal Gosto, passará a poder ser usado um novo Adoro, e mostrar que gostou mesmo desse filme ou série.

A forma de mostrar se gostamos ou não de um filme ou de uma série é muito simples no Netflix. Com um dos 2 botões presentes, podem classificar e dar uma opinião sobre o que acabaram de ver neste serviço de streaming.

Para aumentar ainda mais a informação sobre o que os utilizadores estão a ver, o Netflix tem uma novidade muito interessante. Apresentou agora um novo botão, que poderá mostrar que foi muito mais do que um Gosto.

A opção Adoro está a ser disponibilizada e pode ser vista com 2 polegares para cima. Este reforço dá aos utilizadores ainda mais liberdade de avaliarem os conteúdos que estão disponíveis para serem visto.

Mais do que mostrar o quanto gostaram, este novo botão de Adoro tem também uma funcionalidade extra para os utilizadores. Informa ao serviço de streaming quais os géneros que o utilizador gostam.

Com esta informação, o Netflix irá propor aos seus utilizadores novos títulos, tanto de filmes como de series. Assim, o utilizador ganhará uma maior oferta direta te títulos para ver e apreciar dentro deste serviço de streaming.

Com esta nova capacidade, os utilizadores podem finalmente definir com maior grande de detalhe as suas preferências. Para além de gostar, podem também adorar e assim indicar que títulos são mesmo os da sua preferência.