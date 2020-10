O Windows 7 é, segundo muitos, uma das melhores versões deste sistema que a Microsoft criou. Presente em milhares de máquinas, é ainda a escolha de muitos para o seu dia a dia e para uma utilização normal que fazem já há muitos anos.

Mesmo com o seu fim a ter surgido em janeiro deste ano, esta versão do Windows parece estar ainda com uma presença forte no mercado. Esta não tende a abrandar, o que surpreende muitos, reforçando assim a sua força. Os mais recentes dados mostram que os utilizadores insistem em manter-se fiéis a este Windows.

O Windows 7 não parece perder terreno

Foi no dia 14 de janeiro deste ano que a Microsoft marcou o fim do Windows 7. Desse dia em diante este sistema deixou de ter suporte e novas atualizações, ficando assim sem qualquer correção em caso de surgirem problemas ou falhas de segurança graves.

Esperava-se que ao longo dos meses seguintes a sua taxa de utilização diminuísse e que o Windows 7 perdesse gradualmente a sua posição. Foi este o caminho do Windows XP, que mesmo assim ainda hoje tem uma presença visível.

A sua quota de mercado está até a crescer

O Windows 7 parece estar a seguir um caminho similar e no último mês mudou os seus valores, para o lado que não se esperava. A taxa de mercado desta versão do Windows acabou por ganhar terreno e crescer. Passou de 22,31% em agosto para 22,77% em setembro.

Este crescimento surge depois de meses em que perdeu quota de mercado. Em janeiro o seu valor estava em 25,56%. Ao mesmo tempo, também o Windows 10 conseguiu ganhar terreno, tendo passado de 60,57% em agosto para 61,26% em setembro.

Windows 10 ganhou pontos do Linux, que parou de crescer

Curiosamente, estes dois crescimentos fizeram-se à custa de um sistema que tinha começado a ganhar terreno durante a pandemia. Foi o Linux a perder quota de mercado, que assim ofereceu ao Windows 7 e ao Windows 10, quando os funcionários voltaram às empresas.

Este deverá ser um cenário que irá diminuir com o tempo. O Windows 7 terá mesmo de reduzir a sua quota de mercado, agora entregando o valor para o Windows 10. Esta poderá ser uma mudança que demorará algum tempo, como temos visto acontecer com o Windows XP.