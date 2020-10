É oficial! Dístico do seguro do carro deixa de ser verde e agora é branco

O Certificado Internacional de Seguro Automóvel mais conhecido como “carta verde”, mudou! Desde o passado dia 1 de julho que este documento passou a ser impresso em folha branca, mas manteve-se o dístico.

Agora, a Portaria que vai ser publicada em Diário da República amanhã “oficializa” a cor do dístico.

Depois da carta, agora é o dístico que passa a ser branco…

Todos os condutores sabem o que é a “carta verde”. No entanto, com a pandemia, esta “carta verde” passou a branco, mantendo-se apenas o dístico. A partir de amanhã até o dístico do seguro do carro deixa de ser verde e passa a ser branco.

Desde julho que as seguradoras têm enviado SMS a informar os clientes de que o Certificado Internacional de Seguro Automóvel, usualmente designado por carta verde, deixaria de ser impresso em folha verde para passar a sê-lo em folha branca, mantendo a verde apenas o dístico destacável. A partir de amanhã, uma Portaria publicada em Diário da República acaba também com a cor do dístico.

De acordo com a Portaria…

Na sequência desta deliberação, considera-se adequado atualizar a referida portaria, através daeliminação do requisito da cor em que deve ser emitido o dístico

Apesar de todas as alterações, é importante lembrar que o condutor continua a ser obrigado a afixado no para-brisas.

O sistema de carta verde é uma convenção internacional, denominada Convenção multilateral de garantias, que tem por objetivo facilitar o transporte rodoviário. Nos países aderentes a este sistema, a carta verde comprova que o veículo tem seguro obrigatório.

