Conheça o mais pequeno MacBook Pro do mundo… com Raspberry Pi

O Raspberry Pi surgiu em 2012 como uma verdadeira revolução para o mundo da tecnologia. A sua versatilidade tem permitido criar projetos incríveis nas mais variadas áreas, com projetos domésticos a ganharem grande popularidade devido à criatividade revelada.

O que hoje aqui apresentamos é mais um desses casos. Trata-se do “mais pequeno MacBook Pro do mundo”.

A utilidade do Raspberry Pi tem vindo a ser demonstrada ao longo dos anos, desde o seu lançamento. Além disso, a sua evolução tem sido constante, adaptando-se da melhor forma possível à evolução da própria tecnologia.

Com recurso a um destes mini computadores, em concreto o Raspberry Pi 4, Michael Pick criou um pequeno computador que apelidou de “o mais pequeno MacBook Pro do mundo”.

Michael Pick tem um canal no YouTube onde tem vindo a partilhar alguns dos seus projetos, onde se destaca também um pequeno PC Gaming e um pequeno iMac, recorrendo à mesma fórmula usada para esta criação.

Uma impressora 3D, um Raspberry Pi e alguma criatividade

Através de uma impressora 3D Creality, foi criado o pequeno chassis do mais pequeno MacBook Pro do mundo, ou melhor, o MacBook Mini. Na parte de cima não poderia faltar o logótipo da Apple.

Além disso, este pequeno computador tem um teclado e um touchpad totalmente funcionais. Inclui uma porta USB 3.0 para uso de periféricos e o carregamento é feito através de um MagSafe.

Com um Raspberry Pi no coração deste projeto, o Mac OS X surge através do emulador iRaspbian. Além da interface sugestiva, o pequeno “MacBook Pro” ainda corre algum software rotineiro, nomeadamente o Chrome. Curiosamente, é ainda possível jogar Minecraft.

Todo o processo de construção e materiais utilizados são revelados no vídeo.

Tem algum projeto interessante com Raspberry Pi que gostasse de dar a conhecer ao mundo? Partilhe-o connosco!