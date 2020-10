Dica: Como ativar o Dark Mode na Play Store da Google no Android

A Google tem vindo a preparar as suas apps no Android para todas receberem o dark mode. A grande maioria tem já presente esta funcionalidade e a capacidade de alterar a sua interface para consumir menos energia com ecrãs OLED e causar menos cansaço aos olhos dos utilizadores.

Uma das últimas a receber esta novidade foi a Play Store da Google, que desde março a tem presente. Esta esteve a ser distribuída de forma gradual e agora deverá estar em todos os smartphones Android. Assim, vamos aprender a ativar esta funcionalidade bem útil.

A Play Store também já tem o dark mode

As caraterísticas do dark mode são já conhecidas de todos. Este modo altera por completo a interface das apps, tornando-as naturalmente mais escuras e assim poupando bateria. Ao mesmo tempo, e esta é a função principal, consegue poupar a vista dos utilizadores ao usar cores menos claras.

A Play Store tem também disponível esta funcionalidade, para melhorar ainda mais a loja de apps da Google. Ainda não é automática, mas permite aos utilizadores controlar quando querem ativar um dos dois modos disponíveis para esta interface. Comecem por abrir a loja e depois o menu do lado esquerdo.

Funcionalidade que o Android está a ganhar

Dentro deste devem procurar a opção Definições. Esta dá acesso a uma lista de opções que permitem configurar de forma detalhada a Play Store do Android. Aqui dentro, devem escolher a opção Tema. O que estiver a uso aparece imediatamente aqui.

Ao carregarem na opção Tema vão surgir as 3 normais opções que o Android tem para o dark mode. Falamos do Claro, que está ativo por omissão, o Escuro, que ativa de imediato o dark mode, e por fim a Predefinição do sistema, que usa a opção que o Android tiver.

Interface muda de imediato para se adaptar

Ao escolherem um destes 3 temas a Play Store vai imediatamente alterar a interface que tem ativa. Esta ficará até que o utilizador altere a sua opção ou que altere a definição geral do Android, caso tenha a opção Predefinição do sistema escolhida.