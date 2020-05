Dica: Como ativar o Dark Mode da Pesquisa Google no Android e no iOS

O Dark Mode tem sido uma tendência e cada vez mais é visto nas apps e nos serviços que podemos usar no dia a dia. Esta forma de poupar energia e a vista dos utilizadores foi recebida de braços abertos, por razões óbvias.

Cada vez é mais uma necessidade e a Google sabe disso, assim tem apostado em trazê-lo para as suas apps, em especial no Android, mas também no próprio iOS. A mais recente chegada foi a da Pesquisa Google, que agora tem também esta novidade, disponível para todos.

O Dark Mode agora é para todos

O Dark Mode é já uma realidade para a maioria dos sistemas operativos móveis. Esta alteração permite poupar bateria nos smartphones e, em especial, a vista dos utilizadores nos momentos mais exigentes e após uma utilização prolongada.

Se temos já esta novidade na quase totalidade das suas apps, algumas recebem a melhoria de forma gradual. A mais recente chegou com a Pesquisa Google, que tanto no iOS como no Android recebeu agora esta novidade. Simples de ativar e excelente de usar, qualquer um já a pode ter.

A Pesquisa Google também já tem a novidade

Para ativarem este modo, só precisam de abrir a app e carregar no 3 pontos presentes à direita. Aqui dentro, devem escolher a opção Definições, que está a meio da tabela de opções presentes. Por fim, e aqui dentro, devem escolher, no final, a opção Tema.

Como pode ser ativado manualmente, temos presentes 3 opções. Assim, podem escolher entre Claro, Escuro e Predefinição do sistema. Se as duas primeiras são óbvias, a última é mais geral e associa o Dark Mode à definição do sistema.

Android e iOS podem usar esta novidade

Assim, se escolherem uma das 2 primeiras, devem alternar manualmente entre os modos disponíveis. Consoante a escolha ou necessidade, podem ativar um ou outro. Se a escolha for a última, o sistema operativo é que vai mandar.

Desta forma simples podem ter a Pesquisa Google com o Dark Mode ativo e a ajudar os utilizadores. Se precisarem de poupar a vista e a bateria, podem ativar este modo rapidamente e assim ter o smartphone Android ou com iOS adaptado.