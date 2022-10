Quando revelou o Windows 11, a Microsoft mostrou de forma clara que queria mudar o seu sistema, em especial no que toca à sua interface. Este vai receber mais mudanças e certamente que irá renovar ainda mais áreas abertas aos utilizadores.

Sem que se saiba qual o rumo que vai ser tomado, há provas que abrem mais o jogo. Foi no próprio evento que a Microsoft mostrou um Windows renovado e com muitas mudanças. O problema é que este era um protótipo que não deveria ter vindo a público.

Microsoft revelou mais do que devia?

Já por diversas vezes a Microsoft mostrou que está a testar mudanças no Windows e na sua interface. Quer descobrir uma fórmula de sucesso e que irá criar a interface perfeita, algo que iria depois passar aos utilizadores, como faz muitas vezes com pequenas alterações.

Isso já foi revelado antes e acabou por se tornar na proposta de facto. Isso pode ter acontecido agora, no evento em que a Microsoft mostrou os novos Surface e que serviu também para revelar mais novidades, em especial nos seus serviços, como o Office.com.

Foi mostrada a nova interface do Window

Foi precisamente nesse mesmo evento que surgiu o que se pensa poder ser o futuro da interface do Windows. Esta está novamente mais leve e reduzida ao mínimo, centrando-se numa barra de tarefas, que agora passa a estar flutuante, apesar de estar na mesma posição.

Há ainda outros pormenores importantes como a mudança dos ícones da área de notificação para a zona superior, ficando assim ainda mais visível. Do lado oposto, passa a estar presente a área de notificação e onde os widgets vão estar provavelmente ativos.

Quando vamos ter acesso a esta novidade?

Do que se sabe, esta versão terá como nome interno Next Valley e estará a ser avaliada. Há também algumas semelhanças óbvias com outros sistemas e a presença de elementos que parecem adaptações da Microsoft para a sua linguagem estética que aplica no Windows.

Claro que nada disto deveria estar preparado para ser visível, tendo a Microsoft provavelmente revelado esta novidade sem querer. Ainda assim, não existe qualquer certeza de que o Windows venha a assumir esta interface e seguir este caminho gráfico para o futuro.