Intel vai demitir 20% dos seus trabalhadores e milhares vão ficar desempregados

A crise económica não afeta apenas o pequeno trabalhador, mas também as maiores e mais poderosas empresas do mundo. Como tal, os grande nomes do mundo empresarial também têm em mãos a penosa função e responsabilidade de tomar decisões que possam afetar a sua força de trabalho.

E segundo as informações mais recentes, a Intel vai demitir 20% dos seus trabalhadores, o que vai então resultar em milhares de pessoas que vão ficar desempregadas.

Intel vai despedir milhares de trabalhadores

Com a situação atual de inflação, retrocesso, crise de componentes, os aumentos no custo de produção e as baixas vendas no setor dos PCs levaram a Intel a analisar a sua situação e definir algumas decisões.

Desta forma, a maneira que a Intel encontrou para lidar com estas condicionantes de aumentos de custos e queda nas vendas, é levar a cabo a demissão de milhares dos seus funcionários nas próximas semanas, o que representará até 20% do total da sua equipa. A informação foi avançada pelo jornal norte-americano The Oregonian, a empresa vai então acontecer e abalar significativamente a sua força de trabalho no geral.

Segundo as informações, a empresa de Pat Gelsinger tem atualmente cerca de 114.000 funcionários, portanto a demissão vai afetar milhares de funcionários. Para já, ainda não se sabe ao certo qual o número em concreto de despedimentos, mas estima-se que englobe 20% de trabalhadores do setor de vendas e marketing, o qual será o mais afetado.

Esta já não é a primeira vez que a Intel faz cortes em grande escala, mas será o maior feito num período superior a 5 anos. Só entre o ano de 2015 e 2016, a empresa demitiu cerca de 13.000 pessoas.

Resta saber se outras empresas do mercado tecnológico vão também seguir os mesmos passos e despedir trabalhadores para lidar com esta situação.