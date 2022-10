Blindado MT-LB russo avança sobre minas terrestres (visíveis) e explode

As notícias que nos chegam sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia revelam que, apesar de todo o potencial da Rússia, as tropas têm treino fraco e isso tem-se revelado em muitas situações.

Recentemente apareceu na internet um vídeo onde mostra um veículo blindado russo a avançar sobre minas terrestres bem visíveis. O que mais dizer?

Blindado explodiu! Sobrevivente abana a cabeça...

Num vídeo que foi recentemente divulgado online pela Ucrânia, é possível ver um veículo blindado russo a passar sobre uma fila de minas terrestres que estavam claramente visíveis numa estrada ucraniana. Segundo as informações, trata-se de um blindado MT-LB e as minas terrestres são as antitanque TM-62. O vídeo mostra ainda um sobrevivente sentado na relva no meio de fragmentos queimados, parecendo abanar a cabeça com "surpresa2.

Segundo testemunho de militares ao The Telegraph, foi referido que as minas antitanque são geralmente enterradas para que não possam ser detetadas pelos motoristas de veículos blindados. Não se sabe muito bem por que aquelas minas foram deixadas na estrada à vista de todos.

O incidente mostra como o treino nas forças armadas russas é fraco. A Rússia tem sofrido pesadas perdas desde que Vladimir Putin lançou uma guerra contra a Ucrânia em fevereiro, uma “operação especial” que deveria ter terminado em três dias, refere a SIC.

Autoridades dos EUA estimam que cerca de 75.000 soldados russos foram mortos ou feridos. Putin procurou reforçar o seu exército anunciando uma mobilização parcial de reservistas. Segundo o que é revelado, alguns dos soldados russos que foram obrigados a entrar na campanha de mobilização e ir para a guerra já foram capturados na Ucrânia e revelaram que receberam apenas alguns dias de treino - ou até mesmo nenhum - antes de serem mobilizados.