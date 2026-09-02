O Windows 11 tem finalmente um botão para dizer adeus ao OneDrive

A Microsoft começou a disponibilizar uma alteração há muito aguardada pelos utilizadores do Windows 11. O sistema passa agora a incluir uma opção direta para recusar, de forma definitiva, a sincronização de cópias de segurança com o OneDrive. A novidade surge nas versões estáveis mais recentes e responde a uma das maiores queixas da comunidade.

O fim dos avisos insistentes no Windows 11

Até aqui, o ecrã de configuração e os lembretes do sistema não ofereciam uma saída permanente a quem preferia não utilizar a plataforma na cloud. As únicas alternativas visíveis passavam por aceitar a sincronização ou adiar o aviso por três dias, além da opção temporária de ignorar o processo durante a instalação inicial da máquina.

Com a introdução desta nova interface, o ecrã completo de cópia de segurança passa a exibir um botão explícito para rejeitar o serviço. A escolha regista a recusa do utilizador e impede o reaparecimento constante de janelas a solicitar a ativação do serviço da Microsoft no computador.

A nova opção para rejeitar o backup na cloud

A nova funcionalidade atua especificamente sobre a notificação de configuração do Windows Backup e não remove ficheiros pré-existentes nem desinstala a aplicação. Trata-se de um mecanismo concebido para respeitar a decisão de quem já desativou ou desinstalou o cliente de sincronização e continuava a receber propostas indesejadas do sistema operativo.

Esta mudança ganha particular relevância face às limitações de espaço das contas gratuitas da Microsoft, que oferecem apenas 5 GB partilhados entre ficheiros e anexos de correio eletrónico. Muitos utilizadores optam por soluções externas de armazenamento físico, servidores de rede locais ou serviços cloud alternativos que melhor respondem às suas necessidades.

Mais controlo e liberdade dada pela Microsoft

A novidade foi identificada em computadores com a versão estável 25H2 do Windows 11, embora a tecnológica ainda não tenha detalhado formalmente a distribuição no registo oficial de atualizações. O lançamento está a ser efetuado de forma gradual, surgindo diretamente nas configurações do sistema ou por ativação remota nos servidores da empresa.

Com esta atualização, a Microsoft dá um passo importante na melhoria da experiência de utilização do Windows 11. O sistema recupera a flexibilidade necessária para que cada utilizador defina as suas preferências de segurança e armazenamento sem interrupções recorrentes.