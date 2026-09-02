Pela primeira vez, um país vai pagar serviços de IA a todos os seus cidadãos

A Coreia do Sul prepara-se para se tornar o primeiro país do mundo a oferecer acesso gratuito a serviços de Inteligência Artificial (IA) generativa a toda a sua população, sem limites de tokens. O programa, de nome "AI for All", arranca em fase de testes agora em setembro.

O governo sul-coreano anunciou um plano ambicioso para colocar a IA ao serviço do dia a dia dos cidadãos, ajudando em tarefas como marcar consultas médicas, procurar casa para arrendar ou tratar de questões fiscais.

Mais do que chatbots isolados, estes serviços vão estar ligados diretamente aos sistemas do Estado, permitindo que residentes agendem consultas, pesquisem habitação e obtenham orientação sobre impostos através das plataformas.

As pequenas empresas poderão calcular impostos e verificar se são elegíveis para apoios públicos, enquanto os pais terão acesso a recomendações de conteúdos educativos para os filhos.

A Coreia do Sul anunciou já três consórcios tecnológicos escolhidos para desenvolver estes serviços, entre seis candidatos avaliados em critérios como:

Qualidade dos modelos;

Desenho do serviço;

Segurança;

Capacidade de processamento gráfico.

Os selecionados são liderados pelas duas maiores operadoras de telecomunicações do país, SK Telecom e KT, e ainda pela empresa responsável pela Kakao, uma das plataformas de consumo mais populares na Coreia do Sul.

Cada consórcio vai lançar a sua própria aplicação de IA e vai também integrar funcionalidades de IA generativa em produtos já existentes.

Como vai funcionar e quem paga a conta

Para sustentar o projeto, o Estado sul-coreano vai fornecer parte da capacidade de computação necessária, distribuindo até 512 chips NVIDIA B200 pelos três consórcios.

O ministério da Ciência e das TIC pretende assinar os acordos com os operadores já este mês, avançando depois para os testes beta e para um lançamento completo até ao final do ano.

O apoio do governo aos custos operacionais a nível nacional só deverá começar em 2027, cabendo entretanto às empresas contribuir com fundos próprios e desenvolver outras fontes de receita.

As regras do programa incluem ainda uma espécie de quota para modelos nacionais. Ou seja, os operadores serão obrigados a encaminhar pelo menos metade de todos os pedidos através do seu próprio modelo de fundação certificado coreano, e mais 30% através de modelos desenvolvidos por outras empresas locais, elevando a fasquia de utilização de tecnologia doméstica a 80%.

O recurso a modelos estrangeiros só será permitido quando o ministério o considerar necessário, e essa utilização não terá qualquer subsídio associado.

Um mercado de IA em crescimento

A Coreia do Sul já é um mercado relevante para a IA generativa. Um inquérito governamental realizado este ano indica que cerca de um quarto dos sul-coreanos paga por serviços de IA.

O governo sul-coreano estima ainda que mais de 20 milhões de pessoas no país usem atualmente ferramentas de IA generativa gratuitas, a maioria através de plataformas estrangeiras, como o ChatGPT, que em abril contava com cerca de 23,45 milhões de utilizadores coreanos, muito acima do Gemini e do Claude.

Neste contexto, o executivo do presidente Lee Jae-myung reservou cerca de 10 mil milhões de won (o equivalente a cerca de 6,2 mil milhões de euros) para despesas relacionadas com IA em 2026, um valor três vezes superior ao do ano anterior.

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