Trump anuncia a Space Academy: como os EUA vão formar a próxima geração de astronautas

Donald Trump assinou uma ordem executiva que dá início ao processo de criação da futura Space Academy dos Estados Unidos da América (EUA), uma instituição federal liderada pela NASA que promete rivalizar com West Point ou Annapolis, mas focada no espaço.

A corrida espacial está de volta à agenda política norte-americana e, desta vez, o objetivo passa por garantir mão de obra qualificada para as próximas décadas.

Assim sendo, Donald Trump assinou, na semana passada, uma ordem executiva que cria uma comissão presidencial encarregue de desenhar os planos para a criação da United States Space Academy, uma nova instituição de ensino federal dedicada a formar astronautas, engenheiros, cientistas, e operadores civis e militares para a indústria espacial.

Um anúncio feito em plena cerimónia da Artemis II

O anúncio surgiu durante uma visita de Trump ao Johnson Space Center, em Houston, no passado dia 28 de agosto, para entregar a Medalha de Honra Espacial do Congresso à tripulação da missão Artemis II, reconhecida pelo histórico voo lunar de 10 dias realizado em abril, o mais distante da Terra alguma vez alcançado por seres humanos.

Segundo o presidente norte-americano, o crescimento acelerado da Space Force e da indústria espacial privada, aliado às ambições de regresso à Lua, tornam urgente "educar e treinar toda uma geração de militares, engenheiros e operadores civis".

O que se sabe sobre a Space Academy

Para já, não há grandes detalhes. A ordem executiva determina apenas a criação de uma comissão presidencial, presidida pelo administrador da NASA, Jared Isaacman, e que conta ainda com o Secretário da Guerra, Pete Hegseth, e o Secretário da Força Aérea, Troy E. Meink, entre outros responsáveis federais.

Esta comissão tem 120 dias, a contar de 28 de agosto, para entregar ao presidente um relatório detalhado, que deverá incluir:

Um modelo de governação para a academia;

Um currículo académico e de liderança;

Requisitos de admissão para os futuros alunos;

Uma obrigação de serviço para os graduados;

Um plano de implementação, incluindo eventuais alterações legislativas.

De acordo com um documento divulgado pela Casa Branca, a academia é descrita como uma instituição federal liderada pela NASA, que combina "educação técnica rigorosa com desenvolvimento de liderança, disciplina e um compromisso duradouro com o serviço público".

Onde ficará localizada a nova academia?

A localização da futura academia ainda não foi decidida, mas Trump garantiu que a Casa Branca está disposta a receber propostas de vários estados.

Em tom de brincadeira, conforme descrito pelo TIME, o presidente dos EUA mencionou que "toda a gente a quer, porque o espaço está na moda".

Trump comparou ainda as suas ambições para a nova instituição a academias militares já consagradas, como West Point, Annapolis, a Academia da Força Aérea e a Academia da Guarda Costeira, situadas, respetivamente, em Nova Iorque, Maryland, Colorado e Connecticut.

Segundo ele, "tem de ser comparável a essas escolas. Até arquitetonicamente, tem de ser bonita. Tem de ser o melhor que se pode conseguir".