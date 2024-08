O Windows 11 Recall para PCs Copilot+ só regressa para testes públicos em outubro

Apesar de ser uma ideia muito interessante, o Recall do acabou por se tornar um problema para a Microsoft. Foram várias as questões de segurança e privacidade que surgiram, deixando uma dúvida grande sobre o que estava a ser preparado. Agora, a Microsoft voltou a revelar o Recall e mostrou que este deverá regressar em outubro para testes.

O controverso recurso Recall para dispositivos Windows 11 rotulados como PCs Copilot+ deveria ser lançado juntamente com estes portáteis em junho. No entanto, no último minuto, a funcionalidade Recall, que deveria rastrear tudo o que fazia no seu PC para que se pudesse literalmente lembrar de quase tudo, foi primeiro alterada para uma experiência "opt-in" e depois foi completamente removida da primeira onda.

A 13 de junho, a fim de abordar as preocupações sobre a segurança do Recall, a Microsoft disse que "mudaria de uma experiência de visualização" para "uma visualização disponível primeiro no Programa Windows Insider nas próximas semanas".

Agora, a Microsoft mudou os seus planos para esta funcionalidade. Atualizou o anúncio inicial com informações sobre quando o Recall estaria disponível para os membros do Programa Windows Insider.

Com o compromisso de proporcionar aos clientes uma experiência de Recall (pré-visualização) fiável e segura nos PCs Copilot+, partilhamos uma atualização a informar que o Recall estará disponível para os Windows Insiders a partir de outubro. Conforme partilhado anteriormente a 13 de junho, ajustámos a nossa abordagem de lançamento para aproveitar o valioso conhecimento da nossa comunidade Windows Insider antes de disponibilizar o Recall a todos os PCs Copilot+. A segurança continua a ser a nossa principal prioridade e quando o Recall estiver disponível para os Windows Insiders em outubro, publicaremos um post com mais detalhes.

A Microsoft já tinha adicionado alguns recursos e melhorias ocultas do Recall numa versão Canary Channel do Windows 11 em junho. Quem se dedica a procurar estas mudanças já tinha encontrado um novo design de página inicial do Recall, juntamente com melhorias na integração do Copilot e muito mais.

É possível que mais funcionalidades ocultas do Recall apareçam em futuras compilações do Insider do Windows 11 antes de a funcionalidade estar finalmente disponível para os testadores em outubro. Pode demorar meses até que o Recall seja oficialmente adicionado aos PCs Windows 11 Copilot+ fora do programa Insider.