Novo recall da Tesla: desta vez, os 9 mil carros têm mesmo de ir à oficina

Apesar de estarem no topo das vendas de carros elétricos, as propostas da Tesla parecem estar a ter problemas de fiabilidade. Os recalls da marca têm sido constantes, para resolver pequenos problemas. Um novo acontecerá em breve e afeta 9.136 carros. A grande diferença é que desta vez os elétricos têm mesmo de ir à oficina.

Novo recall da Tesla de 9 mil carros

A Tesla já fez o recall de mais de dois milhões de carros só em 2024, pelo que quase mais 10.000 carros não deveriam ser dignos de nota atualmente. A verdade é que isso não é bem assim, pois este tem uma particularidade que não é normal na marca.

O último recall da Tesla é um pouco mais complicado, uma vez que os técnicos da marca devem analisar cada carro pessoalmente, em vez de apenas emitirem uma atualização de software. Esta emissão tem sido o processo aplicado e tem funcionado aparentemente bem.

O último recall da Tesla será aplicado em 9.136 SUV Model X. Estes vão ser assistidos manualmente devido a preocupações com um acabamento na separação do tejadilho, que poderá aumentar o risco de acidente.

Desta vez os elétricos têm de ir à oficina

A Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário declarou: "as peças de acabamento cosmético do tejadilho dianteiro e central podem ser coladas ao veículo sem primário. Como resultado, uma ou ambas as peças de acabamento podem separar-se do veículo".

A Tesla testará a fixação do acabamento do tejadilho de cada veículo e voltará a unir as peças, se for necessário. É por esta razão que os carros da marca têm mesmo de ir à oficia e fazer uma avaliação física e presencial destes elementos.

Este ano houve vários recalls anteriores de veículos Model X, juntamente com o Model Y, Model 3, Model S e até da nova Cybertruck. Os problemas ​​​​variaram desde a câmara de marcha-atrás não funcionar em marcha-atrás até à possibilidade de o capô se soltar em andamento.