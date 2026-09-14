O truque escondido no Windows 11 para desbloquear o desempenho máximo do PC

Os planos de energia da Microsoft acompanham os utilizadores há vários anos. Servem para equilibrar a autonomia dos portáteis e o consumo dos PCs. O Windows 11 esconde um perfil avançado que não surge visível. Esta opção tem o nome de Desempenho Máximo e foi desenhada para colocar o hardware a trabalhar sem qualquer tipo de restrição.

A sua ausência nos menus normais do sistema tem uma justificação prática. Ao contrário dos perfis equilibrados, esta configuração elimina as pausas de inatividade dos componentes internos do PC. O processador passa a operar sempre na frequência máxima, as portas USB nunca entram em suspensão e os discos rígidos mecânicos mantêm rotação. O objetivo passa por erradicar micro-latências em fluxos de trabalho pesados.

Mudar o Windows 11 com o Desempenho Máximo

A ideia nasceu nos sistemas Windows para estações de trabalho de grande porte. Nesses cenários corporativos, a estabilidade e a resposta rápida a tarefas complexas sobrepõem-se à poupança de eletricidade. Ao forçar o PC a entregar todo o poder de processamento de forma ininterrupta, as aplicações mais exigentes ganham uma margem imediata de fluidez sem transições de frequência.

Apesar do ganho aparente em certas tarefas, a funcionalidade acarreta riscos reais para equipamentos normais. Se o computador não possuir uma refrigeração eficiente, a subida contínua de temperatura pode degradar componentes com rapidez ou criar instabilidade. Por essa mesma razão, a definição permanece oculta para a generalidade dos utilizadores.

Ativar o modo Ultimate Performance no PC

Para contornar a limitação e registar o perfil no sistema operativo, a solução passa pela consola de comandos. É preciso abrir o PowerShell ou a Linha de Comandos com permissões de administrador e correr a instrução nativa do sistema: `powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61`. O código duplica o esquema original e insere-o de imediato no repositório de energia da máquina.

Assim que o processo termina com sucesso, a opção passa a figurar nas Opções de Energia dentro do clássico Painel de Controlo. Ainda assim, certos computadores com especificações muito baixas podem recusar a exibição da funcionalidade. É um mecanismo de defesa do próprio sistema para prevenir problemas elétricos e térmicos em plataformas que não reúnem os requisitos adequados.

Em suma, esta ferramenta pode ser bastante útil para quem trabalha com renderização ou cálculo pesado e tem uma boa máquina. Já em computadores portáteis ou máquinas caseiras sem grande refrigeração, o desgaste adicional raramente compensa o risco. Cada utilizador deve ponderar o benefício real antes de manter o sistema permanentemente no limite das suas capacidades.