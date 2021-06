A Microsoft lançou a sua primeira build do Windows 11, limitada ao programa Insiders, e os problemas não tardaram em chegar. A verdade é que muitos utilizadores do programa, com máquinas elegíveis para os testes, ao tentar atualizar o Windows, estão a receber a indicação de que os seus computadores não podem correr a nova versão.

No entanto, graças à versão ARM, o Windows 11 já pode ser visto a correr no Raspberry Pi 4 e até num dos últimos smartphones da Microsoft.

O Windows 11 chegou para dar um novo impulso ao sistema operativo da Microsoft. Evidentemente, existem requisitos que o afastam de algumas máquinas e que até poderão tornar computadores recentes e de elevado desempenho obsoletos. No entanto, e apesar de alguns problemas associados à instalação da sua primeira build, os indícios de sucesso são muitos.

Nesta fase inicial, começam-se a fazer testes menos prováveis. É já possível ver o Windows 11 a correr no Raspberry Pi 4 e até num smartphone Lumia de 2015. Aliás, um dos últimos modelos a ser apresentado pela Microsoft.

Windows 11 no Raspberry Pi 4

Foi através do Reddit que o utilizador theSPEEDCAT partilhou algumas imagens daquilo que será um Raspberry Pi 4 de 4 GB de RAM a correr o Windows 11. Segundo o utilizador, esta nova versão até consegue um desempenho superior ao do Windows 10.

No procedimento de instalação, o utilizador relata que fez o download da versão ARM64 do Windows 11 através do UUPdump. Em seguida, foi necessário fazer uma atualização do ISO através de um cartão SD, seguindo o mesmo procedimento utilizador para instalar o Windows 10.

Galeria de imagens partilhadas no Reddit:

E no Lumia 950 XL

Outro utilizador, Gustave Monce, mostrou nas suas redes sociais esta nova versão do Windows a rodar num “velhinho” smartphone da Microsoft Lumia 950 XL.

No vídeo podem ser vistos os recursos básicos do sistema, incluindo a barra de tarefas, menu iniciar e definições. Tudo a funcionar de forma perfeita.