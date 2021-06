People Analytics: Como seguir esta tendência?

People Analytics: mais do que nunca, a análise de dados é fundamental para o crescimento e funcionamento de uma empresa. Sabia que esta prática também pode ser utilizada na gestão de pessoas?

Descubra tudo sobre esta poderosa análise e como este processo pode ser aplicado no dia a dia. Aproveite também para conhecer uma ferramenta capaz de auxiliar os profissionais de RH na centralização e análise de dados de recursos humanos. E o melhor: pode ser testado gratuitamente.

Não há dúvidas de que o mercado mudou no último ano. A nova realidade do teletrabalho e as mudanças constantes no espaço corporativo fizeram com que muitas empresas percebessem a necessidade de mudar e de se preparar para possíveis dificuldades. Afinal, tempos de crise nos desafiam a inovar e a fazer diferente.

Por isso, diferentes áreas têm buscado alternativas para lidar com os desafios, e com o departamento de Recursos Humanos não é diferente. O RH tem um papel fundamental no funcionamento da empresa e influência diretamente na produtividade dos funcionários. Por isso, buscar a inovação em RH é cada vez mais urgente.

A área de recursos humanos das empresas passou a ser, mais do que nunca, central e fundamental para o funcionamento e crescimento do negócio. Sabemos que neste papel, o foco do RH deve ser as pessoas, mas muito esquecem da importância de saber contar com dados analíticos para trazer a transformação organizacional necessária em alguns momentos.

É neste contexto que entra o People Analytics, processo que auxilia o RH a analisar informações sobre a realidade da empresa e, assim, elaborar estratégias que façam realmente sentido para o negócio e para os funcionários.

Neste artigo vamos ajudá-lo a perceber o que é People Analytics, como pode ser útil para as empresas e de que forma podemos aplicar este processo no dia a dia. Por fim, analisamos uma ferramenta capaz de auxiliar o RH na centralização e análise de dados de forma simples e prática.

Mas, o que é People Analytics?

O People analytics, também chamado de HR analytics, é um método de coleta, organização e análise de dados de recursos humanos, cujo objetivo é melhorar o desempenho dos colaboradores e detetar oportunidades e necessidades das equipas

Então, este processo tem um papel fundamental para que as decisões da área sejam tomadas com base em dados reais sobre a empresa e os funcionários. Isso porque esta análise ajuda o RH a conhecer a situação real da organização, prever cenários futuros e desenvolver estratégias de negócio da melhor forma possível.

Por isso, para além de ter funções diretamente voltadas para o capital humano da empresa, um profissional de RH precisa desenvolver competências analíticas e ser capaz de Considerar estatísticas e outras técnicas de interpretação de dados.

Como o People Analytics ajudar na prática ?

Mas afinal, quais são os benefícios do People Analytics?

As vantagens de aplicar metodologias e ferramentas de análise de dados para a gestão de pessoas são muitas. Podemos ver abaixo porque é que esta é uma grande tendência em Recursos Humanos:

Ajuda a diminuir a taxa de rotatividade da empresa,

Deteta necessidades de novas contratações e indica as competências mais importantes que devem ser avaliadas num novo candidato,

Possibilita a identificação de funcionários e equipas que precisam de formação,

Previne os acidentes laborais mais comuns,

Mostra o nível de satisfação e motivação dos funcionários,

Indica onde e em que é preciso investir,

Permite saber se a organização está alinhada com a diversidade e a inclusão.

Em resumo, é possível utilizar dados e informações para evitar crises, detetar oportunidades e otimizar processos de RH.

No entando, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como fazer isso na prática. Deixamos mais abaixo algumas dicas.

Como aplicar esta tecnologia de análise nas empresas?

Existem algumas formas de colocar em prática estas estratégias e começar a introduzir metodologias de People analytics na área de recursos humanos.

Sem dúvida, estes são alguns passos fundamentais:

Escolha a ferramenta ou software que será utilizado porque será sempre o maior auxílio,

Mantenha os dados atualizados e atualize constantemente a qualidade dos mesmos,

Selecione os indicadores de RH ou KPIs (Key Performance Indicators) que serão considerados,

Prepare a equipa e garanta que todos tenham as formações necessárias,

Determine prioridades,

Avalie resultados e reveja de forma periódica as estratégias.

Ferramenta para análise de dados de RH

O conceito de People analytics tem vindo a tornar-se cada vez mais popular mas, na verdade, muitas empresas já aplicam metodologias de análise de dados de RH há algum tempo.

Por isso, existem diversas ferramentas no mercado capazes de facilitar e automatizar grande parte deste processo, dando uma clara e rápida imagem sobre a próxima tomada de estratégia e rentabilização da mesma.

Ora uma destas soluções passa pelo software de RH da Factorial, capaz de centralizar e organizar todos os dados da empresa e dos colaboradores num mesmo sistema.

Evidentemente, o grande diferencial é que é podemos experimentar o software por 14 dias gratuitamente, e assim saber se funciona para a nossa equipa ou empresa.

Resumidamente, com o RH da Factorial é possível:

Extrair relatórios completos com dados dos colaboradores,

Obter dados sobre horários de trabalho, assiduidade e turnos dos funcionários,

Realizar avaliações de desempenho e pesquisas internas e avaliar os resultados,

Visualizar todos os pedidos de férias e as ausências da empresa em simultâneo,

Extrair gráficos com base em dados reais da empresa

Para além disso, o software inclui diversas outras funcionalidades que facilitam atividades de gestão de pessoas como avaliações de desempenho, recrutamento e seleção, gestão de documentos e muito mais.

Como referido, podemos experimentar estes e outros recursos por 14 dias, grátis.

Dessa forma, vai ser possível avaliar se qualquer empresa realmente irá beneficiare e se vale o investimento.

Em caso de dúvidas, se o software serve ou não para a sua empresa é muito simples: registe-se no site e faça o teste.