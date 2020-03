A Microsoft tem grandes mudanças a caminho. O primeiro passo foi dado há alguns anos com o próprio Windows 10, mas em breve a gigante do software dará mais um passo com a chegada do Windows 10X.

Este novo sistema está preparado para uma nova classe de equipamentos e prepara-se agora para o que vai trazer. Uma das primeiras provas é o novo Gestor de Ficheiros, que surgiu agora para ser testado. Quem sabe não se tornará o padrão no sistema para Desktop?

Há um novo Explorador de Ficheiros a chegar

Os trabalhos para a chegada do Windows 10X estão a decorrer a bom ritmo. A Microsoft já tem disponível uma versão para testes, ainda que tenha de ser emulada para poder ser vista. Mesmo com esta limitação, pode ser já usada dentro deste sistema.

A mais recente versão, agora lançada, veio trazer uma novidade muito importante. O Explorador de Ficheiros deste sistema está completamente mudado e mostra o que será o seu futuro. Está mais limpo, mais minimalista e, ao mesmo tempo, traz a grande maioria das ferramentas anteriores.

Uma novidade importante para o Windows 10 X

Está focado em permitir a gestão e sincronização de ficheiros entre o OneDrive e o disco local, mas pode ser usado para muito mais. Curiosamente, e falando do OneDrive, esta parece ser uma extensão direta do que é hoje a interface web deste serviço de Cloud.

Sendo criado para a nova classe de equipamentos que o Microsoft Surface Neo é o exemplo perfeito, terá de se adaptar a toda uma nova estrutura de ecrãs múltiplos.

A Microsoft continua a preparar o futuro

Em termos de integrações com o sistema, terá um modo escuro, tal como hoje já acontece. Há ainda, na parte inferior da interface, uma zona de controlo sobre os estados de sincronização, para o utilizador saber que ficheiros tem já do seu lado.

É ainda muito cedo para saber o que será o produto final deste explorador de ficheiros. O que esta já à vista promete muito e mostra o que poderá ser o caminho a seguir pelas apps deste novo sistema operativo. Resta saber se depois dão o salto para o Windows 10.