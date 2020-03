A Nokia tem um registo quase único no que toca à atualização do Android. É das primeiras marcas a trazer para os seus smartphones as novas versões e assim manter atualizados os seus equipamentos.

Com o Android 10 a empresa acelerou o processo e apresentou rapidamente as primeiras atualizações. Infelizmente esse processo foi parado e agora surge um novo calendário. A Nokia tem um novo plano de atualização dos seus smartphones para o Android 10.

Android 10 a todo o ritmo para estes smartphone

A apresentação do Android 10 para os smartphones da Nokia foi quase imediata. A marca rapidamente colocou disponíveis as primeiras atualizações, com alguns smartphones a serem contemplados com a nova versão.

O ritmo parecia estabelecido, com novas versões a serem lançadas e com os respetivos equipamentos a terem tudo o que a Google criou para esta versão do seu sistema operativo. Modelos como o Nokia 8.1, o 9 PureView, o 7.1, o6.1 Plus, o 7 Plus ou o 6.1 tiveram direto a esta atualização.

Novas datas para a Nokia

Esperava-se que o ritmo não abrandasse e que todos os equipamentos fossem contemplados nos próximos meses. A verdade é que isso foi agora totalmente reagendado, com um novo calendário. Este foi conhecido e mostra muitas diferenças em relação ao que se conhecia.

Do que é revelado, e já até ao fim do mês, o próximo a receber a atualização para o Android 10 será o Nokia 2.2. Espera-se que aconteça ainda no 1 trimestre de 2020, algo que termina no final de março.

A atualização não vai parar

O resto dos equipamentos vão ser atualizados no 2º trimestre de 2020. Temos já de seguida, entre março e abril, os Nokia 2.3, 3.2, 4.2, 7.2, 6.2, 3.1 Plus 8 Sirocco. Para o final ficam os Nokia 5.1 Plus, 1 Plus, 2.1, 3.1, 5.1 e 1. Para este será entre abril e junho.

Curiosamente, e mesmo com este pequeno atraso, a Nokia provavelmente conseguirá manter o título de marca que mais rapidamente transita os seus smartphones para Android 10. Outras marcas bem mais fortes estão a abrandar o ritmo e a dar a entender que as atualizações vão ainda demorar.