Como transferir fotos do Facebook para o Google Fotos

O Facebook é uma das redes sociais onde partilhamos muitas fotos. Se até agora não era possível obter, de forma simples, todas as fotos, recentemente o Facebook passou a disponibilizar a função Data Transfer Project (DTP).

Se quer passar todas as suas fotos ou vídeos do Facebook para o Google Fotos saiba o que fazer.

O Facebook lançou recentemente uma nova funcionalidade para todos os utilizadores. Tal funcionalidade estava apenas disponíveis na Irlanda, mas finalmente a maior rede social passou a disponibilizá-la a todos os utilizadores.

Fotos e Vídeos do Facebook para o Google Fotos…

A partir de agora, através do DTP, é possível transferir as suas fotos da maior rede social para o Google Fotos. O DTP é uma iniciativa colaborativa de código aberto que pretende criar uma plataforma de portabilidade de dados, de forma que qualquer pessoa consiga mover os dados pessoais facilmente entre os diversos serviços online.

A nova ferramenta que permite transferir fotos para o Google Fotos está disponível aqui. Depois de se autenticar, basta selecionar o destino (neste caso, Google Fotos) e indicar que pretende transferir as fotos ou vídeos.

No ano passado, quando o Facebook publicou um white paper sobre a portabilidade dos dados, pretendia-se apresentar os desafios e as incógnitas que existem em relação a este assunto, enquanto o Facebook continuava a colaborar com parceiros para criar novas soluções, incluindo o DTP.

O lançamento desta nova ferramenta em Portugal é parte deste projeto mais ambicioso. A nova ferramenta permite transferir as fotografias e vídeos do Facebook, com facilidade e segurança, para o Google Fotos. Os detalhes deste lançamento, incluindo as especificações técnicas, estão neste texto: Charting a Way Forward on Privacy and Data Portability.

DTP