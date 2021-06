A Microsoft tem tentado lutar contra todos os problemas que as suas atualizações trazem ao Windows 10. Estes casos são repetidos e afetam os utilizadores deste sistema, impedindo a sua utilização de forma plena ou com algumas limitações.

Assim, e com mais uma situação apresentada, os problemas voltaram. Chega com a KB5003214 e traz problemas sérios para a barra de tarefas e para outros elementos que esta consegue apresentar aos utilizadores do Windows 10.

A KB5003214 está lançada para os utilizadores das mais recentes atualizações do Windows 10. Esta é opcional e pode ser instalada de forma facultativa, mas ainda assim está a trazer problemas aos utilizadores que optam por tê-la presente no sistema operativo.

As maiores queixas que estão a ser apresentadas pelos utilizadores focam-se na barra de tarefas. Do que é descrito, os ícones das apps tendem a desaparecer da sua área normal, como se estas não estivessem a correr no Windows 10.

Em situações mais limites, esta KB5003214 traz mais falhas a esta área. Há relatos em que são descritos problemas com a área de notificações e até dos ícones de rede. Estes movem automaticamente de lugar e piscam até desaparecerem de vez.

Curiosamente, esta última situação parece estar associada a uma novidade da Microsoft no Windows 10. Falamos do “News and Interests“, que quando está ativa parece ter este comportamento anormal e que complica a vida aos utilizadores.

A solução parece ter sido, entretanto, encontrada, mesmo sendo óbvia. Passa por remover a KB5003214e não a instalando posteriormente no Windows 10. Há ainda relatos que poderá haver outra forma desabilitando a novidade “News and Interests“.

Esta é mais uma situação complicada para a Microsoft, com uma atualização que traz problemas ao Windows 10. Mesmo sendo uma oferta opcional, não está imune de problemas e está a afetar muitos utilizadores que optaram por tê-la no seu sistema operativo.