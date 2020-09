Desde que lançou o Windows 10 que a Microsoft mantém um registo único de atualizações neste sistema. Mesmo que nem sempre corra de forma perfeita, a gigante do software tem garantido aos utilizadores 2 novas versões todos os anos.

Depois de termos visto chegar no início deste ano a primeira atualização de 2020, é agora a hora de conhecermos a próxima. A Microsoft revelou que já a tem pronta e em testes. Assim, não deve faltar muito para que a Atualização de outubro de 2020 chegue aos utilizadores.

Atualização do Windows 10 está pronta

Antes mesmo de ter a atualização de abril de 2020 pronta, a Microsoft já estava a trabalhar na próxima versão. Lentamente foi dando a conhecer o que estava a preparar, focando-se na melhoria do Menu Iniciar e na sua parte mais estética. Claro que houve melhorias noutras áreas.

Claro que ao longo dos meses seguintes continuou a melhorar o que já tinha preparado e a criar novas funcionalidades. Assim, também a barra de tarefas estará melhor e até as notificações do Windows 10 vão receber algumas alterações importantes.

Microsoft tem esta versão em testes

A grande novidade agora é que a Microsoft revelou que tem a atualização de outubro pronta. Esta está agora a ser distribuída a todos os utilizadores que estão no canal de pré-visualização de versões do Programa Insiders. Também os que estão no canal Beta a estão a receber.

Isto significa que muito em breve a nova atualização vai estar pronta a ser instalada por todos. Com ela vão chegar também as esperadas melhorias. A Microsoft alerta, no entanto, que caso surja uma falha grave, terá de lançar uma nova versão para corrigir os problemas.

Tudo aponta para que chegue em outubro

Esta atualização trará também algumas melhorias e alterações na integração do Edge com o Windows 10. Assim, o Alt+Tab irá mostrar também todos os separadores abertos e ao passar o rato em cima de um site que esteja colocado na barra de tarefas mostra todos os separadores desse domínio que estejam abertos.

Não existe uma data para a chegada desta nova atualização do Windows 10, mas as notícias da Microsoft são excelentes. É agora uma questão de dias até que a build 19042.508 seja testada e assim a Atualização de outubro de 2020 seja lançada para todos.