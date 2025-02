Microsoft retira funcionalidade de segurança do Windows que ninguém sabia que tinha

A Microsoft prepara-se para desativar um recurso importante do Windows Defender. O mais estranho é que a maioria dos utilizadores desconhece esta funcionalidade no sistema da Microsoft. Falamos da funcionalidade de VPN do Windows Defender, que assim será desativada muito em breve. As razões desta decisão polémica foram reveladas.

Sabia que o Windows Defender tem uma VPN?

A funcionalidade de VPN está desativada no antivírus integrado da Microsoft, o Defender. O interessante é que a maioria dos utilizadores nem sequer sabe da existência desta funcionalidade. Ainda assim, a Microsoft irá remover o recurso VPN no dia 28 de fevereiro.

A gigante do software não forneceu uma explicação clara sobre o motivo pelo qual esta funcionalidade foi desativada. No entanto, e segundo os dados revelados, a maioria dos utilizadores não utiliza a funcionalidade VPN do Windows Defender. A principal razão para tal decisão parece ser que os utilizadores desconhecem que existe uma VPN integrada no Windows.

O Windows Defender reduziu a utilização de antivírus adicionais, especialmente nos últimos anos, com a sua estrutura rápida e integrada no sistema da Microsoft. A aplicação, que se destaca pelos aspetos de proteção, conta ainda com uma interface simples. Outro benefício do Defender é que a aplicação não sobrecarrega o sistema nem torna o arranque do sistema lento.

Microsoft desativa por falta de uso

Noutra vertente, uma das características-chave para os utilizadores é que é gratuito e não aparecem notificações de verificação constantemente quando o computador é iniciado. Apesar de estes aspetos positivos, por vezes os utilizadores esquecem-se que o Windows Defender existe. Alguns recursos do programa executado em segundo plano protegem o computador e não são utilizados neste sentido.

Também há utilizadores que nem sequer sabem da existência da aplicação em execução silenciosa. Em suma, talvez a ênfase da Microsoft no Windows Defender e nas suas características pudesse eliminar estes problemas de indisponibilidade.

A funcionalidade VPN do Windows Defender é uma das mais desconhecidas e, portanto, não utilizada. Este seu perfil menos visível poderá ter levado a que não seja usada, o que levou agora ao seu fim. A Microsoft terá entendido que não era interessante manter esta funcionalidade que simplesmente não é usada.