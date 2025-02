Esqueça o calendário do smartphone! Em breve vai poder fazer tudo no WhatsApp

Mais que uma app de mensagens, o WhatsApp tem procurado dar aos utilizadores a capacidade de fazer uma gestão de dia a dia. Tudo parecia mais focado e orientado para onde é mais lógico, mas está agora a abrir-se. Em breve poderá agendar reuniões diretamente com qualquer contacto nesta plataforma da Meta.

Esqueça o calendário do smartphone!

O WhatsApp, uma das aplicações de mensagens mais populares do mundo, já permite aos utilizadores criar eventos em conversas de grupo. Mas parece que em breve poderá organizar um evento mais pessoal, apenas para dois convidados.

Com a mais recente versão beta do WhatsApp para Android (versão 2.25.3.6) agora disponível na Google Play Store, descobriu-se que a aplicação está a lançar uma nova funcionalidade que permite aos utilizadores criar e partilhar eventos em conversas individuais, facilitando marcar consultas e lembretes pessoais.

Antes, a criação de eventos estava limitada as conversas de grupo e grupos da comunidade, utilizados principalmente para organizar eventos maiores com várias pessoas. Mas agora, o WhatsApp parece ter reconhecido a necessidade de algo mais pessoal.

Meta quer o WhatsApp com eventos

A capacidade de criar eventos em conversas individuais oferece as mesmas funcionalidades que as de grupo, para poder adicionar um local para encontros presenciais. Isso facilita o planeamento de onde se podem encontrar. Para reuniões online, pode ligar o evento a uma chamada de áudio ou vídeo, tal como acontece em eventos de grupo, facilitando a configuração de discussões virtuais.

Atualmente, esta funcionalidade está disponível para alguns utilizadores da versão beta, mas espera-se que seja lançada para mais utilizadores nas próximas semanas. Com base nos padrões anteriores, é provável que também chegue aos utilizadores do iOS.

Noutras notícias do WhatsApp, a Meta revelou que o seu assistente de IA estará em breve disponível em conversas individuais no WhatsApp e no Messenger para oferecer recomendações mais personalizadas aos utilizadores. Além disso, o WhatsApp trabalha no suporte de várias contas para iOS e introduziu recentemente novos efeitos de câmara, autocolantes e reações rápidas.