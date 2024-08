Microsoft recua e está menos agressiva em forçar a atualização do Windows 11

Com o fim do Windows 10 cada vez mais próximo, a Microsoft tem assumido um papel mais agressivo no que toca à atualização para o Windows 11. A gigante do software tem procurado motivar esta mudança com anúncios que ocupam o ecrã de forma total, mas isso agora parece ter mudado e estes estão aparentemente a desaparecer.

Microsoft recua na atualização para o Windows 11

A Microsoft retrocedeu nos anúncios que mostra no Windows 10 e no Windows 11 após críticas dos utilizadores. A empresa, que tenta fazer a transição dos utilizadores do Windows 10 para o sistema operativo de próxima geração, não resistiu às reações mais recentes.

No início deste ano, a Microsoft começou a enviar notificações aos PCs Windows 10 Pro e Pro Workstation para atualizarem para o Windows 11. Oferecendo aos utilizadores uma “atualização gratuita”, a empresa prometeu atualizar o sistema operativo com um único botão.

Os anúncios do Windows 11 apresentavam botões “Sim” e a opção de permanecer no Windows 10 com um pequeno link no canto. Mas este planeamento parece ter incomodado muitos utilizadores do Windows 10, que repetidamente reportaram essa situação à Microsoft.

Está menos agressiva nos anúncios no Windows 10

Em resposta à reação, a Microsoft atualizou o seu anúncio inicial. Desta forma, confirmou que não irá exibir mais anúncios por meio de atualizações mensais de segurança. No entanto, a empresa ainda envia notificações para alguns dispositivos, visando fazer a sua transição para o novo sistema operativo ao longo do tempo.

Neste contexto, a Microsoft irá partilhar um novo cronograma para a implementação do Windows 11 nos próximos meses. Também mudará para uma estrutura menos intrusiva em termos de publicidade. Até ao momento, não foi revelado como será determinado este novo cronograma.

É importante relembrar que o Windows 10 ainda conta com mais de um ano de suporte e do programa Extended Security Updates, mas a Microsoft tenta levar os utilizadores para o Windows 11 apesar deste período