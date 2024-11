Aplicações do Office estão a ser usadas para treinar IA? Microsoft garante que não

A Microsoft, uma das maiores apoiantes e investidoras da OpenAI, utiliza a IA em muitas áreas. Ponto mais forte é o Copilot no Windows. A lógica básica da AI baseia-se em sistemas treinados com o conhecimento existente. Então, a dúvida agora levantada questiona se as aplicações da Microsoft, como o Office, são usadas para treinar a IA?

Recentemente, a Microsoft, proprietária das aplicações Office, lançou uma atualização que ativará automaticamente a funcionalidade Experiências Conectadas. Se os utilizadores não quiserem utilizar este recurso, deverão desligá-lo manualmente.

Graças a esta funcionalidade, a Microsoft pode recolher dados do Microsoft 365 ou de aplicações do Office. Muitos utilizadores reagiram a isto e sugeriram que a Microsoft estava a usar esses dados para treinar a IA GPT da OpenAI.

A Microsoft, como muitas empresas nos últimos meses, ativou secretamente uma funcionalidade de ‘opt-out’. Esta verifica os documentos Word e Excel para treinar os seus sistemas internos de inteligência artificial, segundo publicou um utilizador no X.

Esta definição está ativada por omissão e deve ser desmarcada manualmente para se desativar. Se é um autor que utiliza o MS Word para escrever qualquer tipo de conteúdo proprietário, deve desativar imediatamente esta funcionalidade. Em resposta a essa publicação, a Microsoft disse: “Não usamos dados de clientes para treinar LLMs em aplicações M365. Esta definição ativa apenas as funcionalidades que requerem acesso à Internet, como a coautoria de um documento".

Ainda assim, e no início deste ano, o LinkedIn, propriedade da Microsoft, foi investigado. A causa foi por deixar ativado por omissão uma funcionalidade que recolhe dados dos utilizadores para a formação de IA da empresa.

Quem pretender desligar as experiências ligadas, deve fazê-lo manualmente. Basta aceder a Ficheiro > Opções > Central de fiabilidade > Definições da Central de fiabilidade > Opções de privacidade > Definições de privacidade > Experiências ligadas opcionais > Desmarque esta caixa: Ative as experiências a pedido.