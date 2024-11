X tem novidade para tentar esconder migração dos utilizadores para o Bluesky

A história de Bluesky será recordada durante muito tempo. A rede social já ultrapassou os 23 milhões de utilizadores e o seu crescimento continua a um ritmo muito elevado. Isso tem impacto no X e o peso desta mudança é de tal forma grande que Elon Musk criou uma novidade para tentar esconder migração dos utilizadores para o Bluesky.

O problema de Elon Musk não é apenas o facto de as pessoas estarem a experimentar o Bluesky. É que também apagam as suas contas X, e isso resulta numa queda das interações na rede social. Seja como for, é evidente que X está a notar esta migração de utilizadores e, pela primeira vez, estamos a assistir a uma reação, embora possa não ser a reação que se esperava.

A conhecida programadora May Ly, que olha às novidades do X, confirmou uma mudança importante na forma como as estatísticas das mensagens publicadas no X são apresentadas. A partir de agora, os utilizadores podem ocultar os botões e as figuras de respostas, os retweets e os ‘Gostos’, que até agora eram apresentados por baixo de cada mensagem.

Esta mudança chama a atenção porque representa uma reviravolta em relação às mudanças que Elon Musk aplicou no X. Foi Elon Musk quem anunciou com grande alarido o contador de visualizações do Twitter, uma forma de saber o alcance das publicações na rede social. Da mesma forma, as figuras de interação tiveram uma grande importância na interface da app X.

De repente, a empresa decidiu que estes números não são importantes e que podem ser ocultados. Embora de momento esta opção não esteja ativada por defeito, sendo necessário entrar nas definições da aplicação para a ativar.

Pode ser uma coincidência, e esta decisão pode não ter nada a ver com a perda de utilizadores e queda no interesse no X. O próprio Elon Musk defende a mudança, afirmando que assim a interface fica mais limpa. No entanto, é uma mudança curiosa, no mínimo, no pior momento que a plataforma passou até agora, pelo menos no que diz respeito à sua base de utilizadores.

Entretanto, o Bluesky deu mais um passo para se tornar mais parecido com o Twitter, com uma atualização que acrescenta uma nova forma de classificar as respostas segundo o interesse que geram. Ou seja, permite exibir primeiro as respostas que receberam mais interações como respostas ou ‘Likes’, como foi feito no Twitter.