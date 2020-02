O fim do suporte ao Windows 7 foi efetivado pela Microsoft no dia 14 de janeiro. Desse dia em diante, todos os problemas que assolem este sistema operativo vão ficar por resolver e a afetar os utilizadores, independentemente do seu impacto.

Esta era a ideia inicial da Microsoft, mas como se viu foi ligeiramente alterada, tendo já sido lançada uma atualização. Agora, e sem qualquer razão aparente, um novo problema surgiu. OS utilizadores simplesmente não conseguem desligar o Windows 7.

Novos problemas no sistema da Microsoft

Esta nova falha do Windows 7 surgiu inesperadamente há poucos dias e lentamente tem começado a espalhar-se por um número muito elevado de utilizadores.

Do que é descrito, e até mostrado por vários, este problema surge quando o utilizador tenta desligar a sua máquina da forma normal.

Sem qualquer razão, surge uma mensagem ao utilizador que simplesmente impede o desligar do Windows, indicando que este não tem permissões para realizar essa tarefa. Por muito que seja repetido o processo, este simplesmente dá essa mensagem de erro.

Deixou de ser possível desligar o Windows

As teorias que têm surgido apontam para que este problema tenha sido trazido pela última atualização que a Microsoft lançou para este sistema, e que tantos problemas trouxe. Para corrigir uma falha, acabou entretanto por remover o wallpaper.

GREAT!!! This is the last thing I need right now: shit getting weird now Windows 7 is no longer supported. Went to shutdown only to get a "DON'T HAVE PERMISSION TO SHUTDOWN" error. NICE! Doing a backup before I try & force the shutdown, just in case I can't boot up tomorrow. — ObscuroArcanum (@ObscuroArcanum) February 7, 2020

Há ainda quem refira que o problema poderá estar associado a políticas de grupo do UAC (Account Control) com problemas ou, e esta é muito mais rebuscada, a atualizações de telemetria da Microsoft que estejam a agir no Windows 7.

Uma solução temporária para o problema

Apesar de não haver ainda uma solução oficial para este problema, existem algumas formas simples de garantir que o Windows é desligado de forma correta e sem causar problemas.

A mais simples é mesmo usar o comando shutdown no DOS ou na PowerShell. Com as flags certas, desliga-se de imediato. Há ainda em use o Ctrl Alt Delete e depois carregue no botão vermelho.

2 soluções para corrigir esta falha do Windows 7

Sem suporte oficial e apenas com a confirmação do problema pela Microsoft, os utilizadores já trataram de encontrar formas de resolver a falha. A primeira passa por alterar as Políticas de grupo do Windows 7, seguia de um reboot.

A segunda forma é mais complicada e passa por fazer um restauro do Windows 7 para uma data anterior ao problema. Esta está descrita nesta resposta do Reddit e foi já sobretudo confirmada por vários utilizadores.

Não se esperava que este tipo de problemas surgissem depois do fim do suporte do Windows 7. Falhas de segurança, bugs em serviços seriam graves, mas aceitáveis. Nunca foi esperado que falhas dentro do próprio sistema da Microsoft fossem agora uma realidade.