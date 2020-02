Google copia uma das características mais úteis do macOS

A Google tem olhado para o macOS como uma fonte de inspiração. No alvo não estará o seu browser, mas sim o seu sistema operativo. Como tal, a Google estará prestes a implementar os chamados Active Corners no Chrome OS. Os utilizadores do macOS têm esta funcionalidade há muitos anos e chama-se Cantos ativos.

Conforme pode ser atestado pelos utilizadores do sistema operativo desktop da Apple, esta é uma funcionalidade das mais úteis nos computadores da maçã.

Google copia macOS e apresentará os Active Corners

Um dos recursos mais úteis dos Macs chama-se Cantos ativos. Esta funcionalidade permite configurar ações como ativar o protetor de ecrã, exibir o desktop e muito mais, movendo o cursor para um dos quatro cantos do ecrã. Ao que tudo indica, a Google estará a copiar a ideia para a replicar nos Chromebooks de acordo com as provas encontradas no código do Chrome OS.

Segundo o que foi descoberto, os Active Corners chegariam ao sistema operativo Google. Uma mudança no código fonte adiciona a opção #hot-corners ao menu chrome://flags. Assim, o utilizador poderá ligar e desligar os Hot Corners, que é o nome em inglês para Cantos ativos.

Revendo o código, foi encontrada a seguinte descrição desta nova opção:

Se ativado, o utilizador pode configurar ações para os cantos do ecrã.

macOS é fonte de inspiração para a Google

A Google não se importa de copiar este recurso, afinal já fez algo semelhante com a pesquisa por definições de palavras e frases, algo que também encontramos no macOS ao pressionar a tecla Control e clicar no texto.

O Google tem tentado tornar o Chrome OS mais funcional. Neste momento, desconhece-se a data em que os Active Corners poderão ser implementados. Até agora, isto é uma mudança de código e serão necessários testes para analisar o seu funcionamento.

A sua chegada também não está assegurada, uma vez que a equipa de desenvolvimento pode cancelá-la a qualquer momento. De qualquer forma, a presença de Active Corners será sempre bem-vinda, seja em macOS, Windows, Linux ou Chrome OS.