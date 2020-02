Há quanto tempo é que o seu router está ligado? Saiba já…

Hoje em dia são poucas as casas que não têm internet através de um router! Para tal, as operadoras instalam routers que permitem o acesso por cabo e por wireless. As funcionalidades destes equipamentos são muitas e podem ser interessantes em vários cenários.

Gostava de saber há quanto tempo o seu router está ligado? Saiba como ver tal informação.

Para este artigo vamos ter como exemplo o FiberGateway da MEO. Este router continua a ser um dos mais poderosos equipamentos a este nível disponibilizado por uma operadora. Este equipamento da MEO garante velocidades até 10x superiores, comparativamente ao modelo anterior, uma vez que suporta a norma 802.11ac Wave 2 (largura de banda na ordem dos 1,73 Gbps).

Qual o uptime do meu router?

Saber há quanto tempo está ligado o seu router é algo relativamente simples. Esta informação é interessante do ponto de vista de gastos de energia, mas também porque percebemos se o equipamento foi reiniciado alguma vez. Para saber essa informação basta que se ligue à interface Web do router (via IP: 192.168.1.254) e depois procure pelo campo UPTIME

Quem pretendem também pode ver esta informação via app móvel da MEO, a MEO Smart WiFi. A app está disponível para tablets e smartphones com sistema operativo iOS e Android. Para utilizar a aplicação Fibergateway, deve-se ligar à sua rede Wi-Fi e em seguida autentique-se usando as credenciais de administração do equipamento.

Para ver o uptime do equipamento basta ir ao menu Router e depois ver essa informação.

O processo para routers de outras operadoras deverá ser idêntico. Caso pretendam, coloquem nos comentários quais os passos para obter essa informação. Nos sistemas operativos é também possível obter esta informação. Por exemplo, no macOS e distribuições Linux basta que usem o comando uptime ou tuptime. Fácil não é? Experimentem e digam-nos há quanto tempo está ligado o vosso.

