Há cada vez mais provas de que a Microsoft tem o Windows 11 pronto. A mais importante destas é mesmo a disposição de um ISO de instalação, onde é possível testar esta primeira versão, ainda que não sendo oficial e aprovada pela gigante do software.

É precisamente esta primeira build, acessível num ISO que está na Internet, que está a ser a causa de problemas. A Microsoft não a quer a ser disponibilizada e por isso já começou tomar medidas para impedir que esteja acessível para ser descarregada.

O Windows 11 já circula pela Internet

Não há ainda uma certeza do que a Microsoft tem preparado para apresentar no dia 24. A gigante do software tem evento agendado para esse dia e tudo aponta para a chegada de uma nova versão do Windows, com muitas novidades importantes.

Claro que rapidamente surgiu o que se pensa ser a primeira build deste novo sistema, acessível na Internet. Um simples ISO, de 4,5 GB pode ser descarregado, instalado e testado com tudo o que este novo sistema irá trazer dentro de dias.

Microsoft quer parar esta build

Com diversas fontes acessíveis, é simples a qualquer um ter acesso a esta versão e descarregá-la. A Microsoft parece querer quebrar este acesso e por isso começou agora a tomar medidas para impedir o acesso a esse ISO do Windows 11 que circula na Internet.

A forma de o fazer é com recurso a uma queixa DMCA que a Microsoft Japão apresentou. O pedido que deu entrada pretende que a Google remova todos os registos das pesquisas para o site Beebom, que se sabe albergar uma cópia do ISO no seu servidor.

Confirmado o nome desta nova versão do Windows

Curiosamente, esta queixa que deu entrada agora, vem provar algo que já se esperava. Existia a dúvida sobre o nome deste sistema, mas que acabou agora por ser revelado. No texto que deu entrada, está de forma clara o nome Windows 11 e não Sun Valley ou Windows 10.

A própria queixa da Microsoft acaba também por mostrar que o ISO do Windows 11 que circula na Internet é real e fidedigno. Esta é mesmo uma build do próprio sistema da Microsoft e tudo o que foi mostrado até agora é próximo do que vai ser revelado esta semana.