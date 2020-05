Espera-se que a próxima semana traga novidades da Microsoft para o Windows 10. A próxima grande atualização do Windows espera-se que chegue nessa altura, com todas as novidades que a empresa tem preparadas e prontas a ser lançadas.

Claro que essa é uma atualização esperada, mas a Microsoft não está a pensar parar. Informações publicadas revelam que os trabalhos para a primeira atualização de 2021 do Windows 10 vai entrar em testes já em junho.

Primeira atualização de 2021 vai ser começada

É certo que a atualização de maio de 2020 do Windows 10 está mesmo a chegar. A Microsoft terá esta versão pronta e até já prestes a ser lançada para os utilizadores. As datas apontam para um dia entre 26 e 28 de maio para a sua chegada.

Com esta novidade pronta, é hora da Microsoft se virar para o futuro e para as próximas versões que irá colocar à disposição dos utilizadores. Espera-se que uma nova versão chegue no final do ano, mas tudo se parece apontar para a primeira a ser lançada em 2021.

Microsoft começa a preparar esta versão

Segundo uma publicação da Microsoft, que, entretanto, foi revista e corrigida, os trabalhos referentes à primeira novidade de 2021 chegam em breve. Tudo aponta para junho deste ano, com a sua passagem para o canal Fast Ring do Programa Insiders.

A versão 21H1, também com a designação Iron (Fe), iniciará estes trabalhos e mostrará tudo o que for preparado ao longo dos meses que se seguem. Claro que inicialmente não terá novidades de monta, mas irá progredir e melhorar com novas funcionalidades.

É cedo para que hajam novidades do Windows 10

Esta decisão vem também confirmar algo que estava já a ser avançado. O segundo lançamento de 2020, a 20H2, será uma correção menor e que não terá novidades visíveis. Tudo o que está agora no canal mais rápido de desenvolvimento será a sua base.

A Microsoft repete assim o seu ciclo de desenvolvimentos e preparar novidades para os próximos tempos. Será interessante ver o que a gigante do software tem preparado para o futuro do Windows 10.