Foi lançado um novo Kodi e é hora de atualizar o seu media center favorito

Todos conhecem o Kodi e o que oferece para os utilizadores na área do multimédia. Este media center consegue ser o ponto central de toda a coleção de vídeos, música e outros conteúdos que a Internet oferece de forma gratuita.

A equipa que desenvolve esta excelente solução tem agora uma novidade para os muitos utilizadores. Há uma nova versão do Kodi e está pronta para todos usarem. A atualização é obrigatória para terem acesso a estas novidades.

O Kodi tem muitas novidades para oferecer

Há muitos anos que o Kodi conquistou os utilizadores com as suas capacidades e com o que oferece na sua interface simples e de rápida utilização. Consegue certamente tratar de todos os elementos multimédia que lhe são entregues.

As atualizações desta solução são constantes e isso traz sempre novidades e correções de problemas que vão naturalmente surgindo. Foi precisamente isso que aconteceu agora, com a chegada de uma nova versão, o Kodi 18.7 Leia.

Correções importantes neste media center

Esta atualização traz novidades importantes e que vão melhorar ainda mais esta oferta. Assim, contamos com alterações profundas em várias áreas e que tratam de corrigir muitos bugs que foram detetados ao longo dos últimos tempos.

Assim, estas correções foram aplicadas em áreas tão distintas como o áudio, o ecrã e a interface, a música e o próprio sistema. Claro que áreas como a rede ou os addons foram também alvo de revisões e de correções.

Importante atualizar para esta nova versão

Esta nova versão deste media center pode não trazer novidades de monta, mas é recomendado que a atualização seja feita rapidamente. As melhorias são muitas e trazem ao Kodi uma nova estabilidade que se espera desta solução.

A lista completa das melhorias está disponível no GitHub, na área dedicada a este software e lá estão detalhadas todas as correções. Podem obter já a nova versão no local habitual onde a equipa disponibiliza para todas as plataformas.