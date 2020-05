Desde que foi lançado em 2015, o Windows 10 tem sido constantemente melhorado e recebido novidades de peso. A Microsoft tem tratado bem o seu sistema operativo e por isso os utilizadores têm aderido a ele de forma total.

Claro que esta evolução tem trazido mudanças importantes, algumas deixando para trás tecnologias e filosofias já ultrapassadas. A Microsoft parece ter agora dado mais um passo nesse sentido, ao acabar com uma versão de 32 bits do Windows 10.

Microsoft traz novidade na próxima atualização

Há muito que a Microsoft quer eliminar da sua lista de propostas a versão de 32 bits do Windows. Este sistema está cada vez mais em desuso e traz alguns problemas para a gestão deste sistema. Assim, é lógico que seja uma versão a eliminar.

O caminho para o seu fim já tinha sido iniciado, com algumas mudanças que a Microsoft foi fazendo no Windows 10, em especial ao nível das especificações. Aproximou os requisitos para que sejam similares e não ser interessante a versão de 32 bits.

É o fim das versão 32 bits nos OEM

Agora, e com o aproximar da próxima grande atualização do Windows, a Microsoft deu mais um passo importante neste sentido. A empresa deixará de disponibilizar a nova versão para os OEMs na arquitetura de 32 bits.

A partir do Windows 10, versão 2004, todos os novos sistemas Windows 10 deverão usar compilações de 64 bits e a Microsoft não lançará mais compilações de 32 bits para distribuição OEM.

Assim, todas as novas máquinas que forem colocadas no mercado, com base na atualização de maio de 2020, vão ter esta mudança. Vão ter presente o Windows na arquitetura de 64 bits. Este será um passo definitivo para o futuro.

Uma melhoria a longo prazo para o Windows 10

Importa notar que esta mudança não coloca em causa qualquer uma das versões anteriores. A Microsoft vai continuar a dar suporte e a lançar atualizações para estas versões. Vai ainda disponibilizar os ISO para instalação por parte dos utilizadores.

Este é um passo importante para o Windows 10 e para a Microsoft. Abre as portas para que de futuro a versão de 64 bits seja a dominante e assim seja eliminada a necessidade de dar suporte a estas versões mais antigas.