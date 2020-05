Está com problemas no YouTube? É em todo o mundo

O YouTube é hoje uma das plataformas de vídeos mais populares do mundo, e nesta época de pandemia tem sido a companhia de muita gente o trabalho de tantos outros.

Hoje o YouTube deixou de funcionar e o problema não está a ser registado só em Portugal. O mundo inteiro, desde as 00:20, está a deparar-se com o YouTube em baixo e com a mensagem de que algo não está a funcionar bem.

Sem explicação, o YouTube parou em todo o mundo. Os relatos começaram a surgir por volta das 00:20 pelas redes sociais.

No mapa de falhas do Downdetector, podem ser vistos os locais de onde foram reportadas as falhas.

Atualização [00:40]: Entretanto, cerca de 15 minutos depois, o serviço retomou à sua normalidade, aparentemente com tudo a funcionar de forma conveniente em Portugal.

No Twitter, as mais recentes publicações um pouco por todo o mundo com a #YouTubeDown também revelam que o serviço está novamente funcional.

O YouTube, até ao momento, não teceu nenhuma consideração sobre o problema que, aparentemente, foi resolvido de forma célere.