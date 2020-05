A culpa é da COVID-19! Em abril apenas foram produzidos 1 238 carros

O setor automóvel é um dos principais alavancadores da economia. Com a COVID-19, e o confinamento dos portugueses (e não só), a produção de veículos em Portugal quase parou! Num mês apenas foram produzidos nas fábricas portuguesas 1.238 carros.

A produção está de novo a voltar, mas a um ritmo ainda lento.

COVID-19 com enorme impacto na produção de carros

Em abril de 2020 o setor automóvel ainda reflete as consequências da pandemia COVID-19 produzindo apenas 1.238 unidades, menos 95,7 por cento que o mesmo período do ano anterior. Pela primeira vez em Portugal não se produziram comerciais ligeiros, refere a ACAP.

A Europa continuou a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional – com 97,5 por cento – com a Alemanha (19,6%), França (16,7%), Itália (15,7%), Espanha (11,2%) e Reino Unido (9,9%) no topo do ranking.

Relativamente à montagem de veículos automóveis em Portugal, em abril de 2020 foram montados 12 veículos pesados, tendo representado um decréscimo de 96,0 por cento face a igual mês do ano de 2019. No primeiro quadrimestre de 2020, a montagem de veículos pesados apresentou uma queda de 86,8 por cento face igual período do ano anterior, representando 181 veículos montados em 2020. Pela primeira vez, nenhum dos veículos montados em Portugal foi exportado. Ainda assim, 80,7 por cento dos veículos montados nos quatro meses do ano foram exportados.

